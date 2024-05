Nein, ihr habt keine Lags in Diablo 4: Unsichtbare Riesenwürmer blockieren euch den Weg

Die neue Season 4 in Diablo 4 begeistert die Spieler und hat haufenweise neue Inhalte im Gepäck. Zumindest eine dieser Neuerungen sorgt nun aber für Probleme: Die neuen Höllenwürmer, die eigentlich Gegner vor euch ausspucken.

Was sind das für Würmer?

In Season 4 haben Höllenfluten eine Überarbeitung bekommen. Die sind nun deutlich gefährlicher und je mehr Gegner ihr tötet, desto stärker kämfen die Höllen zurück.

Seid ihr bedrohlich genug, senden die Dämonen riesige Würmer an die Oberfläche. Die bohren sich durch den Boden und würgen verschiedene Dämonen in großen Packs hoch. Super zum Farmen.

Genau diese Würmer sorgen aber seit dem Release von Season 4 für ein Problem, denn: Ihr könnt sie nicht bekämpfen, aber sie blockieren durchaus die Map.

Ihr findet in unserer Übersicht alle Infos zu Season 4.

Das ist das Problem mit den Biestern: Die Höllenwürmer sind enorm groß. Ihr Model ist nur wenig kleiner als ein Weltboss und, wie alle Gegner in Diablo 4, könnt ihr nicht ohne Weiteres durch sie hindurch laufen. Ihre Figuren blockieren den Weg.

Eigentlich ist das nicht weiter schlimm, denn die Würmer bohren sich aus dem Boden, übergeben sich einmal und gehen dann wieder. Nur, dass sie offenbar nicht ganz verschwinden: Selbst, wenn sie weg sind, bleibt ihr Model unsichtbar an der Oberfläche.

Ihr seht den Wurm dann zwar nicht mehr, aber er blockiert den Weg. Wenn ihr euch also fragt, warum ihr einen bestimmten Punkt in einer Höllenflut nicht mehr erreicht, dann liegt das an den Würmern. Ihr verliert nicht die Verbindung zum Server.

Spieler können nicht looten, Blizzard arbeitet am Problem

Auf Reddit kommen immer wieder Fragen nach diesen unsichtbaren Wänden auf. Die Spieler sind verständlicherweise genervt davon, dass sie plötzlich irgendwo nicht mehr durchlaufen können. Schlimmer noch: Sie verlieren Loot.

Die unsichtbaren Models blockieren nicht nur den Weg für euren Charakter, mit etwas Pech liegt in der Mitte davon ein Item, das ihr dann nicht aufheben könnt. Die wichtigsten Items werden euch zwar sowieso zugeschickt, aber nervig ist es dennoch.

Auf X hat der Community Director Adam Fletcher schon kurz nach dem Start der Season bestätigt, dass das Team an einer Lösung arbeitet. Bislang gibt es aber noch keinen Hotfix oder Patch für das Problem. Ein paar Workarounds, die wir kennen:

Zur Stadt und zurück teleportieren sollte helfen.

Fähigkeiten wie Teleport der Zauberin, die euch an eine andere Stelle bringen, helfen.

Die meisten Skills, mit denen ihr euch durch Gegner hindurch bewegen könnt, sollten ebenfalls funktionieren.

Laut einiger Berichte besteht das Problem sogar außerhalb von Höllenfluten, wenn das Event eigentlich schon vorbei ist. Ärgerlich ist der Bug aber vor allem dann, wenn ihr euch gerade mit einem Pferd auf Höchstgeschwindigkeit bewegen wollt und dann plötzlich gebremst werdet. Einige Spieler sagen, sie seien sogar vor Weltbossen ausgesperrt worden.