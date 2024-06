Diablo 4: „Dämonen hassen diesen Trick“ – 1-Button-Build für Zauberer ist absurd simpel, mäht alles nieder

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Das einzige, wo ihr vermutlich recht bald an eure Grenzen stoßen werdet, sind hohe Stufen in der Grube. Hier sind andere Builds schlicht stärker und ihr könnt es euch nicht leisten, an einen Standort gebunden zu sein. Allerdings ist der Content ohnehin eine riesige Herausforderung: Diablo 4: „Ist das ohne Cheats machbar?“ – Neuer Endgame-Content ist so hart, dass nicht mal Experten ihn schaffen

Sind die Mana-Probleme gelöst, seid ihr so gut wie unaufhaltbar. Eure größte Schwäche ist dann, dass ihr still stehen und darauf warten müsst, bis Gegner zu euch kommen, um den maximalen Schaden rauszuholen.

Das größte Problem am Build ist, dass ihr damit enorm manahungrig seid. Dagegen helfen etwa Wunderkinds Aspekt und Mana-Regeneration auf den Items. Optimiert eure Ausrüstung per Härtung und Vollendung , wenn ihr Mana-Probleme habt.

Was macht ihn so stark? Der Flammentod-Build ist vermutlich einer der einfachsten, vielleicht sogar der einfachste Build für Zauberinnen. Ein Nutzer auf Reddit zeigt, wie er damit einfach auf einem Punkt stehend und sich im Kreis drehend dutzende Dämonen abfackelt.

