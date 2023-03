Diablo 4: In der Beta hat euch eine Klasse besonders viel Spaß gemacht

Die Vorbesteller-Beta von Diablo 4 gab euch die Auswahl aus drei Klassen. Ihr habt uns in einer Umfrage erzählt, welche davon euch am meisten Spaß gemacht hat.

Das konntet ihr in der Beta spielen: Während der Vorbesteller-Beta am vergangenen Wochenende konnten viele Fans ihre ersten Schritte in Diablo 4 machen und die modrig süße Luft von Sanktuario schnuppern.

Ihr konntet dabei wahlweise als Zauberin, Jägerin oder Barbar unterwegs sein. Die drei Klassen boten sowohl im Nah- als auch im Fernkampf den ersten Einblick in das Gameplay des Action-RPGs. Wir wollten von euch wissen, welche davon euch beim Ausprobieren am meisten Spaß gemacht hat. Hier ist, was ihr uns erzählt habt.

So wurde abgestimmt: Insgesamt haben an der Umfrage zum Zeitpunkt der Auswertung 2.548 MeinMMO-Leserinnen und Leser teilgenommen. Jeder konnte nur eine Stimme vergeben.

Zauberin : 45,05 %

: 45,05 % Jägerin : 33,47 %

: 33,47 % Barbar: 21,47 %

Somit hat sich fast die Hälfte von euch für die Zauberin entschieden. Mit einem guten Abstand folgte ihr dann mit 33,47 % die Jägerin, die als hybride Klasse sowohl im Nah- als auch im Fernkampf-Schaden austeilen kann. Die wenigsten Stimmen erhielt der Barbar und landete somit auf dem letzten Platz in eurem Ranking.

“Gefühlt etwas OP”

Das habt ihr gesagt: Auch in den Kommentaren wurde die Zauberin als sehr spaßig beschrieben. Es wurde aber auch darauf eingegangen, dass es eine vergleichsweise starke Klasse ist.

Die Zauberin wurde von den Entwicklern als eine “Glaskanone” beschrieben, also eine Klasse, die starken Einzel- und Flächenschaden austeilt, selbst aber nicht viel aushalten kann. Das war in der Beta jedoch nicht der Fall.

Zwar konnte die Klasse tatsächlich austeilen, aber dank ihrer starken Crowd-Control-Skills und defensiver Fähigkeiten, konnte sie auch ordentlich einstecken.

Zauberer, ohne Wenn und Aber. Tank und DPS in einem. […] Gothsta

Also ich habe mich am meisten gefreut auf den Barbaren. Hatte die Hoffnung, dass es mal anders laufen wird als sonst. Gefühlt geil zu spielen, aber bei Bossen so viel „schwerer“ als meine Zauberin. Die war einfach mit 2x Schild mehr Tank als jede andere Klasse. BratzenBo

Die Zauberin war also vielseitiger, als sie eigentlich sein sollte und eignete sich auch für den Nahkampf, da sie dank ihrer Schilde viel Schaden aushielt. Manche von euch empfanden sie aber schon als etwas zu stark.

Der MeinMMO-Leser Pandalorian hatte mit der Klasse zwar auch Spaß, schrieb allerdings:

Mage ist gefühlt etwas OP, bis Maxlevel wird sich sicherlich (auch bei den anderen Klassen) noch einiges tun. Mir gefällt die Flexibilität bei der Kombinierbarkeit.

Auch in der Community unserer Schwesterseite GameStar landete die Zauberin an der Spitze, wenn auch nicht mit einem so großen Abstand wie bei MeinMMO. In der GameStar-Umfrage erhielt sie 37 % der Stimmen.

Die nächste Beta-Runde geht schon bald los. Ab dem 24. März können nicht nur Vorbesteller, sondern alle interessierten Spielerinnen und Spieler an der Beta teilnehmen, und es wird auch möglich sein, alle 5 Klassen von Diablo 4 auszuprobieren.

Das heißt, dass die Fans von Druiden und Totenbeschwörern unter euch hoffentlich auch auf ihre Kosten kommen werden.

Wir werden nach der zweiten Beta ebenfalls nach eurer Meinung zu den Klassen fragen und schauen, wie sich das Ranking verändern wird.

