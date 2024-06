Diablo 4: Gold, Kräuter, Prismen – Spieler erklärt die jeweils beste Farm-Methode für jede wichtige Ressource im Spiel

Ausreichende Mengen der wichtigsten Ressourcen in Diablo 4 zu haben, ist manchmal gar nicht so einfach. Ein Spieler hat jetzt eine Übersicht gepostet und erklärt, wo und wie ihr am besten farmen solltet.

In Diablo 4 braucht ihr verschiedene Ressourcen, um in etwa eure Ausrüstung zu verbessern, Elixiere herzustellen und Sockel in Schmuck einzufügen. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, die Ressourcen zu farmen, manche davon sammelt ihr auch ganz nebenbei beim Spielen ein.

Um einzelne, besonders wichtige Ressourcen zu farmen, schlägt ein Spieler bestimmte Methoden vor. Damit solltet ihr schnell zu Gold, Kräuterbündeln, Zerstreuten Prismen und anderen Ressourcen kommen.

Wir fassen sie für euch zusammen.

So farmt ihr die wichtigsten Ressourcen in Diablo 4

Was sind die besten Farm-Methoden? Auf Weltstufe 4 beginnt das Endgame in Diablo 4. Dort braucht ihr auch mehr Ressourcen und Materialien, um etwa eure Builds zu verbessern. Die besten Builds für das Endgame in Season 4 findet ihr hier.

Der Nutzer „mathefff“ sammelte am 30. Mai auf Reddit in einer Übersicht die besten Farm-Methoden für bestimmte Ressourcen in Diablo 4. Diese beziehen sich primär auf Weltstufe 4:

Gold: Am besten eignen sich hier die Aufgaben für den „Flüsternden Baum“. Auf Weltstufe 4 solltet ihr dabei pro Kiste, die ihr für 10 „Grausige Gaben“ bekommt, um die 3 Millionen Gold erhalten. Pro Chaos-Kiste seien es sogar 6 Millionen Gold, laut einem Kommentar sogar bis zu 12 Millionen Gold in manchen Fällen.

Edelsteinfragmente: Um Fragmente zu farmen, rät der Ersteller des Beitrags, einen Charakter auf Stufe 90+ zu spielen, falls ihr mehrere habt. Auf dem Level droppen offenbar mehr Fragmente. Als Ort empfiehlt er die „Varshan-Area“, aber nicht den Boss, sondern die Mobs, die auf dem Weg zu ihm spawnen. Ein Nutzer schlägt im Kommentar das PvP-Gebiet und die Mobs und Champions mit lilafarbener Aura vor.

Auch in der Höllenflut findet ihr Gegner mit einer lilafarbenen Aura.

Kräuterbündel: Laut „mathefff“ eignen sich Legion Events am besten, um Kräuterbündel zu farmen. Seit Season 4 gibt es keine Drops einzelner Kräuter-Arten mehr, sie sind jetzt in Bündel zusammengefasst und können in etwa zum Craften von Elixieren verwendet werden. Für Engelshauch empfehlen verschiedene Nutzerinnen und Nutzer die Höllenfluten. Auch die dortigen Kisten enthalten die Ressource.

Unheilsherzen: Wenn ihr Unheilsherzen für das Ritual der Blutjungfrau farmen wollt, sollt ihr laut „mathefff“ möglichst viele Kisten in der Höllenflut öffnen.

Zerstreute Prismen: Mit dem letzten Patch 1.4.1 haben die Entwickler die Drops der Zerstreuten Prismen überarbeitet. Das bedeutet konkret, Schatzgoblins lassen Zerstreute Prismen häufiger fallen, der Butcher und Weltenbosse bei jedem Kill. Auf Weltstufe 4 droppen Weltenbosse sogar 3 Prismen.

Stygische Steine: Für die Stygischen Steine, mit denen ihr die “Level 200”-Versionen der Bosse beschwört, rät er, weitere Charaktere zu erstellen und den Ruf bei den Eisenwölfen zu farmen. Dadurch erhalte man Stygische Steine und auf der letzten Stufe einen „Prächtigen Funken“. Mit vier Funken könnt ihr euch selbst ein Uber Unique craften.

Bald ist der perfekte Zeitpunkt, wenn ihr einen weiteren Charakter erstellen und den Ruf bei den Eisenwölfen ein weiteres Mal farmen wollt. Denn Diablo 4 feiert sein einjähriges Jubiläum und schmeißt nicht nur zahlreiche Schatzgoblins ins Spiel, es gibt auch eine Jubiläumsversion des „Segen der Mutter.“ Die Version des Segens verschafft euch Gold, Skins und XP-Boni: Blizzard feiert den Geburtstag von Diablo 4, schenkt euch Skins, steckt massenhaft Schatzgoblins ins Spiel