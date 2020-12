In Diablo 3 startet am 1. Januar 2021 wieder das beliebte Event „Die Finsternis in Tristram“, in dem ihr eine Art Zeitreise ins Jahr 1996 macht. Blizzard gibt den Fans damit einen Grund, wieder Diablo 3 zu spielen.

Was ist das für ein Event? Seit 2016 bietet euch Blizzard die Möglichkeit, einen Nostalgietrip in die Vergangenheit der Diablo-Reihe zu machen. Im Event „Die Finsternis in Tristram“ reist ihr im Grunde zurück ins Spiel Diablo 1 und erlebt dort das Abenteuer von einst, inklusive einer Begegnung mit dem ersten ikonischen Bossgegner von damals: dem Schlächter.

Zwar erlebt ihr das Event mit Gameplay und Grafik von Diablo 3, es kommt aber ein Grafik-Filter zum Einsatz, durch den das Spiel während des Events verwachsener aussieht: So, als würde es aus dem Jahr 1996 stammen, dem Releasejahr von Diablo 1. Zudem hört ihr die Musik aus dem Action-RPG-Klassiker, was die Atmosphäre von einst aufleben lässt.

Das Event wurde anlässlich des 20. Jubiläums von Diablo 1 eingeführt und kehrt jedes Jahr um diese Zeit zurück.

Während ihr also auf Diablo Immortal oder Diablo 4 wartet, stellt das Event einen guten Grund dar, wieder Diablo 3 zu spielen und sich die Diablo-Dröhnung zu holen.

Reist ins alte Tristram von Diablo 1

So macht ihr mit: Ab Freitag, den 1. Januar 2021 ab 1 Uhr steht euch eine neue Quest zur Verfügung, in deren Rahmen ihr eine Gruppe von Kultisten jagen müsst. Diese führen euch zu einem Portal.

Dieses Portal wird sich am 4. Januar um 1 Uhr nachts öffnen. Benutzt ihr es, dann findet ihr euch im alten Tristram aus Diablo 1 wieder. Von der zerstörten Stadt aus gelangt ihr über die Kathedrale dann in das Dungeon des Hack and Slays.

Kämpft euch jetzt das Verlies hinab, bis ihr dem Herrn der Finsternis, Diablo, selbst gegenübersteht.

Was gibt es als Belohnung? Ihr dürft euch eine Reihe interessanter Dinge freuen, darunter:

einzigartige Transmogrifikations-Effekte

Achievements

Portraits

den Schlächter als Pet

Items

Wie lange läuft das Event? Das Event endet nach genau einem Monat in der Nacht vom 31. Januar 2021 auf den 1. Februar 2021, genau gesagt am 1. Februar um 1 Uhr nachts.

