Dieselbe Aktion hat metash12 bereits letztes Jahr abgehalten. Damals kamen über 200.000 € an Spenden zusammen. Auch Twitch selbst spendete in der Vergangenheit Geld für ein Kinderkrankenhaus.

Schon seit dem Start des Streams am 1. März läuft es sehr gut. So gut sogar, dass metashi12 es selbst nicht glauben kann. Besonders der Einsatz eines Twitch-Kollegen und dessen Community hat einen maßgeblichen Unterschied gemacht.

Mit dabei sind auch andere, große Namen der Twitch-Szene, beispielsweise HandofBlood . Das gesammelte Geld wird am Ende an die Deutsche Krebshilfe und deren Stiftung Deutsche KinderKrebshilfe gespendet. Damit soll eine bessere Krebsvorsorge, sowie die Versorgung der jungen Patienten gewährleistet werden. Außerdem kann mit dem Geld auch die Forschung unterstützt werden.

