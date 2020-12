Xbox und Destiny 2 haben sich mit einem neuen Bestwert gemeinsam im Guinness-Buch der Rekorde verewigt. Bungies Action-MMO wurde dabei auf einem „Bildschirm“ der etwas anderen Art gespielt – einem Berg.

Was ist gerade los bei Destiny 2? Bei Destiny 2 herrscht gerade weihnachtliche Stimmung, das jährliche Winter-Event „Der Anrbuch“ (The Dawning) hat nun mit dem Weekly Reset vom 15. Dezember begonnen. Der Turm wirft sich dabei in festliche Hülle und wird von Schnee sowie hübschen Lichtern bedeckt.

Doch Schnee und schöne Lichtspiele gibt es aktuell nicht nur im Turm. Auch im realen Leben konnte Destiny 2 nun damit auf sich aufmerksam machen – und zwar mit einem neuen Rekord.

Destiny 2 mal anders – mit einem Berggipfel als Leinwand

Xbox und Destiny 2 verewigen sich im Guinness-Buch der Rekorde

Was hat es mit dem Rekord auf sich? Den Weltrekord hat an sich Xbox gesetzt – und zwar mit ihrer neuen Next-Gen-Konsole Xbox Series X. Dabei wurde Destiny 2 gespielt – an einem besonderen Ort und auf einer außergewöhnlichen Leinwand. Dafür gab es einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde.

Destiny 2 einmal „in Groß“, bitte: Xbox baute eine Series X in der Nähe des Gipfels von Copper Mountain (Colorado, USA) auf und nutze Hochleistungs-Projektoren mit insgesamt 120.000 Lumen, um das Bild der Konsole an die Seite des Berggipfels zu projizieren. Der Berg diente also quasi als gigantische Leinwand, auf der ein glücklicher Gamer dann Destiny 2: Beyond Light bei Nacht zocken durfte.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Und genau dafür gab es am Ende auch den Eintrag ins Guinness-Buch. Denn Xbox und Destiny stellten so einen neuen Rekord für das größte, projizierte Video-Spiel-Display der Welt auf. Das sah nicht nur beeindruckend groß, sondern sogar auch ziemlich gut aus.

So groß war die Projektionsfläche: Die etwas andere „Leinwand“ hatte die Maße 54,9 Meter (Breite) x 32,29 Meter (Höhe) und deckte damit eine Fläche von 1.773,52 Quadratmetern ab.

8 coole und ausgefallene Weltrekorde, die von Gamern aufgestellt wurden

Was haltet ihr davon? Würdet ihr auch gerne mal Destiny 2 vor solcher Kulisse oder auf solch einer großen Leinwand genießen? Oder seid ihr selbst kein Freund von großen Fernsehern und spielt lieber auf kleineren Monitoren?

Im Jahr 2021 dürfen sich die Hüter übrigens auch über eine rekordverdächtige Mitspielerzahl freuen. Denn richtiges Crossplay ist auf dem Weg und soll alle Plattformen und Systeme vereinen: Destiny 2 setzt 2021 auf Crossplay: Was geplant ist und was es für euch bedeutet