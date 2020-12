In den USA begannen am 14. Dezember die ersten Impfungen gegen COVID-19. Ein Mitglied der US-amerikanischen Taskforce gegen das Virus hat über das Thema gesprochen und anhand der Xbox erklärt, warum man den Impfungen trauen können soll.

Was ist passiert? Der Sanitätsinspektor Dr. Jerome Adams ist Facharzt für Anästhesiologie (zuständig für Narkose bei Operationen) und Vizeadmiral der Armee. Seit 2017 bekleidet er das Amt des Sanitätsinspekteurs der USA. In einem Interview bei Fox News sprach er über die COVID-19-Impfungen und zog er einen Vergleich zu Spielen auf der Xbox.

Einige Bürger sehen die Impfungen eher skeptisch und wundern sich darüber, warum es sie so schnell gibt und ob man überhaupt wissen kann, dass diese keine Langzeitfolgen haben. Auch der Moderator bei Fox News stellt Adams die Frage, wie es zu der schnellen Anwendung kommt.

Adams antwortet darauf, dass die Impfungen nicht „aus dem Nichts“ entstanden sind, sondern auf einer Plattform basieren, die es schon seit mehr als einem Jahrzehnt gibt. Das sei ähnlich wie bei neuen Spielen für die Xbox:

Die Xbox ist das neue, große Weihnachtsgeschenk, und was wir gemacht haben, ist die sogenannte Plattformtechnologie zu nutzen. Wenn du eine neue Xbox bekommst und dein Spiel wechseln willst, wirfst du nicht die ganze Xbox weg und kaufst eine neue, du bekommst einfach ein neues Spiel.

Was wir mit diesem Impfstoff gemacht haben, war die Verwendung einer solchen Plattform, die es schon seit über einem Jahrzehnt gibt. Wir wissen also, dass der Impfstoff sicher ist, wir wissen, dass er wirksam ist, wir haben die Kassette* ausgetauscht, um sie an Covid-19 anzupassen. Das ist, was es uns wissenschaftlich ermöglicht hat, in Rekordzeit an diesen Punkt zu kommen.

Dieser Impfstoff ist sicher und ich werde ihn bekommen, sobald sie mir sagen, dass ich ihn bekommen kann.

Sanitätsinspektor Dr. Jerome Adams gegenüber Fox News.