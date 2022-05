Destiny 2: Weekly Reset am 24.05. – Entfacht das Feuer von Solar 3.0

Destiny 2 schickt die Hüter heute zum Mond, denn dort ist zum Start der Season 17 die alte Leviathan von Calus eingetroffen. Während die Vorhut die H.E.L.M.-Operationszentrale in die Mondumlaufbahn verlegt, sagt euch MeinMMO, was bei den Aktivitäten in der ersten Seasonwoche mit dabei ist.

Das passiert diese Woche: Ein gigantischer „Weltenverschlinger“ ist im Sol-System von Destiny 2 angekommen. Einst war er das Prachtschiff des Kabal-Imperator Calus, doch jetzt folgt die Mondpyramide dem Ruf des Leviathan. Heute Abend werden sich daher nicht nur die Hüter ihren bösen Geistern stellen müssen. Auch Krähe, Caiatl und Commander Zavala plagen alten Erinnerungen, die sie bis heute bereuen.

Neben neuen Waffen und Rüstungen werden die Hüter zu „Schnittern“ und versuchen zwischen Alptraum und Opulenz ihre Solar-Sense zu meistern, um vielleicht das Geheimnis der „Krone des Leids“ zu ergründen.

Einen ersten feurigen Vorgeschmack auf die neuen Inhalte der Season 17 liefert dieser Trailer:

Die wichtigsten Infos zu Aktivitäten vom 24.02. bis zum 31.03.

Vorhut: Dämmerung: Die Feuerprobe

Die Dämmerung: Die Feuerprobe ist diese Woche der Strike:

Prüfgelände , im Landpanzer auf Nessus Die Hüter haben sich auf Kabal-Schlachtfeldern bewiesen und durch die Ränge der Kabale geprügelt, um sich endlich dem Champion der Imperatorin in der „finalen Prüfung“ zu stellen. Doch der schmeißt mit zielsuchenden Solarbällen um sich und nutzt zum Schutz seine Kabal-Bubble.

Playlist-Strikes haben diese Modifikatoren:

Arkus-Versengen

Stasisbrand

Eisen

Der Modifikator fürs Versengen begleitet euch die ganze Woche, die anderen ändern sich täglich.

Neue Dämmerungswaffen in Season 17: Die neue „Saison der Heimgesuchten“ bringt auch neue Dämmerungswaffen in die Rotation. Bungie holt dafür zwei bereits bekannte, ältere Waffen aus dem Ruhestand:

Das Impulsgewehr „Des Horrors Mindeste“

sowie die Handfeuerwaffe „T.V.O.“

Diese Waffen sind aus Season 16 in der Rotation verblieben:

Der Hitzkopf, Arkus-Raketenwerfer

Silikonneurom – 72er Kinetik-Scharfschützengewehr

Plug-One.1 – Arkus-Fusionsgewehr

Pflichtgebunden – 600er Kinetik-Automatikgewehr

Welche dieser Waffen heute zum Start der Season 17 in der Dämmerung droppt wissen wir derzeit noch nicht. Sobald uns das jedoch bekannt ist, aktualisieren wir diesen Artikel gerne für euch.

Endgame: Raid-Challenges

Das passiert im Raid “Der Schwur des Schülers“:

Im Raid der „Schwur des Schülers“ sollt ihr diese Woche die Herausforderung „Basisinformationen“ überstehen. Wenn ihr also für den Obelisken ein Symbol eingesammelt habt, dürft ihr den Buff „Erhöhtes Wissen“ nicht überschreiten.

überstehen. Wenn ihr also für den Obelisken ein Symbol eingesammelt habt, dürft ihr den Buff „Erhöhtes Wissen“ nicht überschreiten. Als Belohnung für die Herausforderung im Raid-Encounter des „Fürsorgers“ auf Großmeister wartet diese Woche die Chance auf eine Meister-Version der Maschinenpistole „Unterwerfung“, des Granatwerfers „Nachsicht“, des Linear-Fusionsgewehrs „Katastrophal“ oder des Impulsgewehrs „Heimtückisch“. Bedenkt aber, dass Hard- und Normal-Mode sich den Loot teilen.

Destiny 2: Alle 7 Waffen aus dem neuen Raid „Schwur des Schülers“ – So stark sind sie

Das passiert im Raid “Gläserne Kammer“:

In der Gläsernen Kammer findet die Atheon-Challenge namens „Ensemble-Refrain“ statt. Beachtet, dass jeder teleportierte Spieler pro Runde nur ein Orakel abschießen darf.

statt. Beachtet, dass jeder teleportierte Spieler pro Runde nur ein Orakel abschießen darf. Als Belohnung gibt’s im Challenge-Mode die Zeitverirrte Waffe „Korrekturmaßnahme“. Ein Maschinengewehr, die in Season 17 gebufft wurden.

Die Waffe kommt dann garantiert mit 2 Perks pro Slot. Bedenkt aber immer, dass Hard- und Normal-Mode sich den Loot teilen.

Weekly-Aktivitäten

Mit Season 17 sind auch neue Aktivitäten ins Spiel gekommen. Erkundet die Leviathan und stellt euch den Alpträumen. Oder zieht die Sense und verteidigt euch gegen Horden an Gegnern.

Diese Aktivitäten erwarten die Spieler in der „Saison der Heimgesuchten“.

Savathuns Thronwelt – Wöchentliche Kampagnen-Mission

„Die Geister“ Die Hüter haben Spuren eines Geistes entdeckt, die auf Sagira hindeuten. Kann der tote Geist von Osiris dabei helfen, das Geheimnis um Savathun zu lüften? Doch damit die Erinnerung aufgedeckt wird, müsst ihr ihn zunächst finden.



Schmelztiegel – Das sind die PvP-Playlisten:

Privatmatch

Rumble

Kontrolle

Eliminierung

Ruhm-Überleben

Ruhm-Überleben: Freelance

Dynamik Kontrolle

Aszendenten-Herausforderung – Träumende Stadt

Petra Venj hat diese Woche die 3. Aszendenten-Herausforderung für euch dabei. Ihr findet Petra und ihr Questangebot am Ort „Divalianische Nebel“ in der Träumenden Stadt. Die Stadt der Erwachten geht in die zweite Stufe der Korrumpierung ein.

Quellen für Spitzen-Loot in Season 17 von Destiny 2

Das ist das neue Max-Level: In der neuen Saison der Heimgesuchten liegt das maximale Powerlevel eurer Ausrüstung bei 1.570. Damit ist das Powerlevel zum Start der neuen Season 17 um +10 Powerlevel im Vergleich zur vorherigen Season 16 gestiegen. Allerdings werden alle Spieler auch zum Start auf ein Grund-Powerlevel 1.510 angehoben und es gibt viele Quellen, um schnell zu leveln.

Season 17 steht ganz im Zeichen von Solar 3.0.

Dieser Spitzen-Loot (Pinnacle Gear) bringt euer Powerlevel über 1.560:

Glanzstaub-Highlights im Everversum

In der neuen Season 17 wird es vor allem die neuen Solar-3.0-Ornamente zu entdecken geben. Schaut also direkt bei Tess vorbei, was sie neues für euch im Angebot hat. Wie wäre es beispielsweise mit dem Ornament „Rudelführer-Kommando“ für die exotische Schrotflinte „Lord der Wölfe“?

Ornament „Rudelführer-Kommando“ für die exotische Schrotflinte „Lord der Wölfe“

Exotische Geisthülle „Strahlende Zyklushülle“

Exotische Geisthülle „Simulationshülle“

Exotisches Schiff „VG-17 Fliegende Festung“

Exotischer Sparrow „Kein Spielraum“

Legendäres Emote „Aprubt Aufgelegt“

Legendäres Emote „Alles Käse“

Shader „Purpur-Abgrund“

Was werdet ihr euch in der neuen „Saison der Heimgesuchten“ als Erstes ansehen? Bastelt ihr gleich ein neues Solar-3.0-Build oder stürzt ihr euch lieber direkt die saisonalen Inhalte, um die neuen Waffen zu ergattern. Sagt es und bitte in den Kommentaren.