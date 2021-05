In Destiny 2 startet heute, am 04. Mai die letzte Woche von Season 13. Den Abschluss läutet das Finale der Hüter-Spiele ein. Bungie hat auch endlich die neue Saison mit einem coolen Trailer vorgestellt.

So steht’s im Wettkampf: Heute, am 04. Mai gehen die Hüter-Spiele 2021 in ihre finale Runde. Woche 1 und 2 konnten die Jäger souverän für sich entscheiden – Gratulation!

Noch ist das Rennen um Ruhm und Ehre aber nicht vorbei: Wenn die Warlocks richtig Gas geben, ist rechnerisch noch ein Sieg im Event drin.

Nur für die Titanen sind die Hüter-Spiele bereits zu Ende. Ein tiefer Fall; waren Titanen doch letztes Jahr die unantastbaren Champions.

Nutzt die letzte Event-Woche zudem, um das Exotic Erbenerscheinung und den neuen Katalysator abzugreifen.

Nächste Woche startet dann am 11. Mai die neue Season 14. Euch bleibt also nicht mehr so lange, um Prämien aus dem Season Pass zu beanspruchen. Bungie heizt euch mit einem neuen Trailer schon auf die Saison des Spleißers (Season of the Splicer) ein.

Vergesst während des Trubels um die Rückkehr der Gläsernen Kammer und der Siegerehrung in den Hüter-Spielen aber nicht all eure 1.000 Shader zu zerlegen. Denn die lösen sich sonst in Nichts auf und euch geht ein Vermögen durch die Lappen.

Bungie spendiert euch bis zum nächsten Reset übrigens doppelte Ruchlosigkeit – also ab ins Gambit. Was hat die Destiny-Woche sonst so zu bieten?

Die wichtigsten Infos zu den Aktivitäten vom 04.05. bis zum 11.05.

In der Dämmerung: Die Feuerprobe schlagt ihr euch durch

Der Waffenhändler

Nur noch eine Woche habt ihr hier eine Chance auf “Shadow Price” – denn die seltenen Feuerproben-Waffen machen eine Pause. Zudem sind aber auch die anderen Feuerproben auf Spitzenreiter wählbar, damit Titel-Jäger ihre Checkliste abarbeiten können.

Playlist-Strikes gibt es mit diesen Modifikatoren:

Arkus-Versengen

Prügler

Geerdet

Der Versengen-Modifikator bleibt bis zum nächsten Reset identisch, die anderen beiden Modifikationen wechseln täglich um 19:00 Uhr.

Im Strike “Der Waffenhändler” geht’s gegen die Kable

Schmelztiegel: Lord Shaxx macht ihr in diesen Modi stolz:

Privatmatch

Rumble

Kontrolle

Eliminierung

Ruhm-Überleben

Ruhm-Überleben: Freelance

Hexenkessel

Petra Venj steht am Pavillon im Gebiet „Das Ufer“ (In der Träumenden Stadt steht der Fluch bei Stufe1). In der 2. Aszendenten Herausforderung könnt ihr euch beweisen.

Das sind die Quellen für Mächtigen Loot in der Season 13 von Destiny 2

So gliedert sich Mächtiger Loot in Destiny 2: Mächtigen Loot gibt es in mehreren Stufen, die euch verschiedene Power-Schübe verleihen. Dementsprechend gewähren euch höhere Stufen auch höhere Power-Schübe.

1. Stufe (bis zu +3 über dem aktuellen Powerlevel)

2. Stufe (bis zu +4 über dem aktuellen Powerlevel)

3. Stufe (bis zu +5 über dem aktuellen Powerlevel)

Spitzenausrüstung (+5 oder mehr über dem Powerlevel. Die einzige Ausrüstung, die über 1300 und bis maximal 1310 geht – ab dann fallen die Level-Sprünge aber mit +1 geringer aus)

Quellen für Mächtigen Loot in Season 13:

Stufe 1:

Erledigt 8 Schmelztiegel-Beutezüge

7 Siege in der Ruhm-Schmelztiegel-Playlist

Erledigt 8 Gambit-Beutezüge

Erledigt 8 Variks-Beutezüge

Absolviert die Dämmerung: Feuerprobe

Gewinnt 7 Runden in Überleben

Beute aus Zorngeborenen Jagd

Imperiums-Jagd

Schlachtfelder (geht bis Stufe 3)

Stufe 2:

Clan-Erfahrung für Hawthorne sammeln

Stufe 3:

Exotische Engramme dekodieren

Exotic-Quests

Primus Engramme

Spitzen-Loot:

Absolviert 3 Strikes mit passendem Fokus

Erreicht in der Dämmerung: Feuerprobe mindestens 100.000 Punkte als Team

Absolviert 3 Gambit-Matches

Absolviert 3 Schmelztiegel-Matches in Quickplay

Exo-Herausforderung

Raid in der Tiefsteinkrypta

Prophezeiung-Dungeon

Omen-Mission

Prüfungen von Osiris

Vorsehung-Mission

Tauscht 25 Medaillen-Punkte ein (Hüter-Spiele)

In Season 14 steigt euer Powerlevel dann nächste Woche übrigens nur auf 1.320 an. Das heißt, wenn ihr jetzt fleißig seid, müsst ihr nur den Spitzen-Loot grinden.

Die “Highscore”-Geste ist diese Woche im Angebot

Der exotische Sparrow “Ehrenrunde”

Die exotische Geist-Hülle “Plüsch-Hülle”

Das exotische Schiff “Der Favorit”

Die exotische Geste “Einfach nur Jonglieren”

Die legendäre Geste “Highscore”

Die universellen Ornamente der Event-Rüstungen könnt ihr euch pro Klasse als Set für 6.000 Silberstaub holen.

Wie verbringt ihr die letzte Woche von Season 13? Habt ihr schon alles erledigt oder kommt euch zugute, dass viele der Inhalte auch noch das ganze Jahr 4 über spielbar sind? Und auf welche Inhalte der erst kürzlich angekündigten Saison des Spleißers freut ihr euch?