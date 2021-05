Ja, Titanen haben die Hüter-Spiele in Destiny 2 schon vor dem Ende verloren

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Interessiert euch der Sieger der Hüter-Spiele und ihr findet den etwas anderen Kampf im Destiny-Universum spannend? Dann hier ein Appell an alle Warlocks: lasst die Jäger nicht gewinnen! Titanen, macht genauso weiter! Und Jäger, legt mal eine Pause ein, trauert doch etwas um Cayde – okay, das war gemein.

Was ist mit der Siegerehrung? Laut Roadmap von Season 13 startet schon am Freitagabend die Abschlusszeremonie der Hüter-Spiele. Sollte man daher ab dem 7. Mai keine Punkte mehr holen können, dann wäre der Wettkampf tatsächlich schon entschieden – zugunsten der Jäger.

Diesen Bonus wollten die Titanen sammeln, also die ersten Tagen extra verlieren, um dann mit der Kraft der Mathematik das Event von hinten aufzuräumen. So ganz geklappt scheint das nicht zu haben – oder haben sich nicht alle Titanen an den Masterplan gehalten?

So tief sind die Champions gefallen: Letztes Jahr um diese Zeit konnten wir den Titanen zum uneinholbaren Sieg in den Hüter-Spielen 2020 gratulieren. Durch das ganze Event sind die stoischen Hühnen damals marschiert, als hätten sie das Gjallarhorn gepachtet.

Heute, am 04. Mai geht das Event in die letzte Runde, doch im Rennen um den Titel sind nur noch zwei Klassen. Denn die Titelverteidiger spielen keine Rolle mehr.

Darum kämpfen die Spieler: In Destiny 2 steht gerade nicht die Rettung des Universums auf der Tagesordnung, sondern ein freundschaftlicher Wettkampf: die Hüter-Spiele 2021 . In dem dreiwöchigen Event entscheiden Jäger, Warlocks und Titanen, welche Klasse mehr Medaillen einsacken kann, quasi Space-Olympia.

