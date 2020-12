Destiny 2: Update 3.0.1.3 kommt heute – Alle Infos und Zeiten

Heute, am 17.12., gibt’s für Destiny 2 ein neues Update – den Hotfix 3.0.1.3. Auf der PS4, PS5, der Xbox One, Xbox Series X und S, auf dem PC sowie auf Google Stadia stehen daher Wartungsarbeiten und ein Server-Down an. MeinMMO hat die wichtigen Zeiten und verrät, was sich für euch ändert.

Das erwartet euch heute: Am 17. Dezember steht schon das nächste Update für Destiny 2 an, nachdem bereits vor 3 Tagen zahlreiche Änderungen am Spiel vorgenommen wurden. Ihr müsst heute dann abermals eine Zwangspause einlegen.

Denn im Zuge des Updates fahren die Destiny-Server für Wartungsarbeiten herunter und sind eine Weile unerreichbar. Erst wenn dann der Hotfix 3.0.1.3 geladen ist, könnt ihr im Rahmen des Weihnachts-Events „Der Anbruch 2020“ munter weiterbacken und Geschenke öffnen.

Damit ihr heute auf dem Laufenden bleibt, ergänzt MeinMMO den Artikel im Laufe des Tages.

Wartung am 17.12. – Alles zum Ablauf und Server-Down

Das sind heute die wichtigen Zeiten:

Ab 17:00 Uhr sollen die Wartungsarbeiten auf allen Plattformen starten.

17:45 Uhr gehen die Server dann offline. Seid ihr dann noch im Spiel, werdet ihr gekickt.

Gegen 18:00 Uhr sind die Server wieder online und der Hotfix 3.0.1.3. wird auf allen Plattformen verfügbar.

Erst wenn ihr das Update heruntergeladen (und kopiert) habt, könnt ihr wieder Destiny 2 zocken.

19:00 Uhr sollen die Wartungsarbeiten dann planmäßig enden.

Heute müssen die Hüter ihren Winter-Spaß unterbrechen

Bedenkt außerdem: Bis die Wartungsarbeiten im Hintergrund vollständig beendet sind, kann es zu Login-Problemen und Warteschlangen bei Destiny 2 kommen. Wie immer gilt auch, dass Drittanbieter-Anwendungen und auch die offizielle Gefährten-App teilweise unerreichbar sind.

Was ändert sich mit Update 3.0.1.3 bei Beyond Light?

Das steckt im Hotfix: All zu viel ist noch nicht über die Änderungen bekannt. Wir wissen aber schon, dass das Warlock-Exotic Abendandacht von Radius gefixt und daher ab heute nicht mehr deaktiviert sein wird.

Zudem ist geplant, dass diesen Freitag, am 18. Dezember, erstmals die Trials of Osiris in Season 12 stattfinden sollen. Probleme gibt es seit dem Start des DLCs und des Next-Gen-Upgrades aber noch mehr:

Bungie warnt, dass ihr eure wertvolle „Eroberungsbeute“ aus dem Raid Tiefsteinkrypta nicht in den Tresor legen solltet, da sie dann verschwinden könnte.

Während der Anbruch-Festlichkeiten 2020 findet der Reset für das Event immer 18:00 Uhr sonntags statt – das beeinflusst nicht den normalen Weekly Reset.

Gehört ihr zu den Spielern, die auf Konsolen Probleme mit der Framerate oder Stottern haben, sollt ihr in die Einstellungen und dort bei „Video“ alles auf Standard zurücksetzen (Bungie via Twitter)

Eine gesamte Auflistung aller bekannten Probleme findet ihr hier bei Bungie (via Bungie.net).

Ungeduldig wartet der Titan in seiner festlichen Weihnachts-Rüstung auf Fixes

Patch Notes für Hotfix 3.0.1.3 bei Destiny 2

Was sagen die Patch Notes? Alle Änderungen und Fixes aus dem neuen Update gibt es erst in den offiziellen Patch Notes. Erst dann wissen wir, was Hotfix 3.0.1.3 alles unter der Haube hat.

Die veröffentlicht Bungie meist zeitnah mit dem Update selbst. Derzeit liegen die Patch Notes noch nicht vor. Wir verlinken euch an dieser Stelle dann schnellstmöglich den Change Log, sobald dieser verfügbar wird.

Denkt ihr, dass die Patch Notes diesmal schmaler ausfallen und wirklich nur Warlocks ihr deaktiviertes Exotic zurückbekommen? Welches Problem sorgt bei euch aktuell für Frust in Destiny 2? Sagt es uns doch in den Kommentaren.

Ein kleiner Ausblick auf 2021 zeigt schon, dass ihr bald mehr Freiheiten habt, um euren eiskalten Killer mit Stasis auszustatten: Destiny 2: Stasis wird noch stärker – Neue Aspekte & Fragmente kommen