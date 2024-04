Destiny 2 lag im Sterben, hat auf Steam über 120.000 Spieler wegen eines kostenlosen Events

Eine lange Sommerpause mit schwindenden Spielerzahlen: Das ist es, womit sich Destiny 2 derzeit herumschlägt, bis das neue DLC „The Final Shape“ veröffentlicht wird. Gut, dass Bungie noch ein Ass im Ärmel hatte und mit dem kostenlosen Event „Into the Light“ viele Spieler zurück auf die Server geholt hat.

Wie sahen die Server von Destiny 2 aus? Allgemein betrachtet relativ leer. Wer kennt nicht die vollen Türme von Destiny 2 in denen minutenlange Ladescreens dafür sorgten, dass man gemeinsam mit bis zu 20 anderen Hütern auf dem Turm spawnte? Tja, diese Zeiten sind vorbei. Wer in den Turm lädt, findet einen leeren Social-Space voller NPCs und auch so sind die Wartezeiten im Matchmaking länger als sonst.

Schaut man auf die letzten Wochen und Monate in denen Hüter sich über Steam einloggten, konnte man schon erkennen, dass sich viele Spieler in anderen Spielen herumtrieben und keine Lust auf dieselben Aktivitäten aus Season 23 hatten.

Mit dem Release von „Into the Light“ änderte sich jedoch die Menge an Spielern rasant und der Loot-Shooter genießt ein größeres Publikum an Hütern.

120.000 Spieler auf Steam nach Monaten der Dürre

Warum gab es den Spielerzuwachs? Bungie kündigte eine Verschiebung von „The Final Shape“ an. Das DLC sollte zuerst im Februar 2024 erscheinen, wurde jedoch auf den Juni desselben Jahres verschoben. Die Verschiebung war spontan und Bungie musste dafür neue Inhalte entwickeln, damit Spieler auch in der großen Content-Dürre einen Grund haben, sich einzuloggen.

Aus diesem Grund wurde das kostenlose Update „Into the Light“ erschaffen. Das Update sollte einen Horden-Modus, 12 ikonische Waffen, zwei exotische Missionen aus der Vergangenheit, einen Raid-Modus sowie drei neue PvP-Maps mit sich bringen. Ein großes Paket, das viele Hüter nun anlocken konnte, denn, zum Release des Updates schossen die Spielerzahlen auf Steam auf bis zu 120.000 Spieler im Peak hoch.

Wie sehen die Spielerzahlen jetzt auf Steam aus? Vergleicht man die Spielerzahlen von den letzten Monaten auf steamcharts.com, erkennt man in der Grafik, wie sich die Spielerzahlen zwischen 30,000 und 40,000 Spielern im Durchschnitt befanden. Seit dem Release des Updates jedoch schossen die Spielerzahlen kurzzeitig auf 123,508 an.

Auch danach folgen je nach Spielzeiten Zahlen von 60,000 bis zu 90,000 Spieler im Peak. Man könnte also meinen, dass Bungie seine Spieler für einen kurzen Moment zurückgeholt hat. Es bleibt abzuwarten, ob das Gatekeeping der Inhalte, die Spieler länger auf den Servern halten kann oder sie trotzdem nach und nach das Schiff für andere Titel verlassen.

Hat Bungie mit „Into the Light“ gute Arbeit geleistet oder seid ihr mit dem kostenlosen Update nicht zufrieden? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

