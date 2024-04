Destiny 2: Insider spricht über geheimes Projekt von Bungie, teasert Destiny 3 an, lag zuvor schon richtig

Destiny 2 neigt sich bald dem Ende zu und wenn das nicht durch die Story passiert, dann wohl eher durch seine veraltete Software. Spannend ist deshalb ein älterer Leak aus Reddit, der eine Ulti aus „The Final Shape“ ankündigte und ein geheimes Projekt von Bungie offenbarte.

Was ist das für ein Leak? Es handelt sich dabei um einen Leak aus dem Destiny2Leaks-Subreddit. In diesem offenbarte ein Insider Infos über das kommende DLC „The Final Shape“.

Laut ihm arbeitete Bungie in seiner DLC-Verschiebung an einem neuen Talent – Prism. Mit diesem sollen Hüter die Fähigkeiten von Licht und Dunkelheit mixen können, um noch mächtiger zu werden. Wer nun im letzten Stream von Bungie aufgepasst hat, kann bestätigen, dass dieser Leak korrekt ist. Hüter können bald mit der Fähigkeit „Prismatic“ viele bekannte Fähigkeiten mixen.

Das Interessante dabei ist zudem, dass dieser Leak 1 Monat vor dem Stream veröffentlicht wurde und das von einem unbekannten Insider. Der Insider hatte aber noch mehr Infos parat und diese beziehen sich auf Destiny 3 und seine Entwicklung – ihr habt richtig gelesen. Destiny 3 soll oder war in Arbeit.

Bungie soll an Projekt „Payback“ arbeiten, um sich bei Fans zu revanchieren

Was ist Projekt „Payback“? Die zweite Hälfte des Leaks von User 32638272187 befasst sich mit der Entwicklung von Destiny 3 und wie Bungie derzeit dazu steht. Folgendes hatte der Leaker zu offenbaren:

Destiny 3 befindet sich (war? Keine Ahnung) unter dem Codenamen Payback in der Entwicklung. Eine der großen Änderungen für Destiny 3 ist (war, wieder nicht klar), dass es keine Klassen mehr gibt und es jedem Charakter ermöglicht wird, sich auf jede Fähigkeit zu spezialisieren, da es in der Lore keinen Grund gibt, warum man das nicht könnte (Jäger haben Blink explizit von Warlocks gelernt und Blink ist nicht an ein einzelnes Element gebunden, daher die Logik dort).

Laut ihm arbeitet oder arbeitete das Entwicklerteam an Destiny 3, jedoch unter dem Codenamen „Payback“. In einem anderen Thread (via reddit.com) geht der Leaker näher auf die Codenamen-Wahl der Entwickler ein. Payback wurde nicht ohne Grund gewählt. Bungie möchte sich, laut Leaker, mit Destiny 3 (Payback) revanchieren. Sie wollen etwas erschaffen, von dem sie hoffen, dass es allen gefallen wird. Eine Art Rückzahlung an die Community sozusagen.

Es wird aus dem Leak leider nicht ganz klar, ob Bungie immer noch an Projekt „Payback“ arbeitet und wie es um die Zukunft von Destiny 2 steht. Er stellt jedoch klar, dass er nicht damit andeuten möchte, dass die Hüter in „The Final Shape“ den Kampf gegen die Dunkelheit verlieren werden.

Könnte der Leak wahr sein? Leaks müssen immer mit einer großen Prise Zweifel aufgenommen werden. In diesem Falle jedoch könnte etwas am geheimen Projekt von Bungie dran sein. Wer die Entwicklung von Destiny 2 mitverfolgt, weiß, dass viele bekannte Gesichter aus der Entwicklung des Loot-Shooters abgezogen wurden – darunter Luke Smith, ein bekanntes Gesicht von Destiny.

Dieser sollte mit anderen klugen Köpfen aus dem Entwicklerteam an der Marke „Destiny“ arbeiten, um sie größer zu machen. Es könnte also sein, dass Luke Smith im Hintergrund tatsächlich an Destiny 3 gearbeitet hat.

Komisch ist auch, warum ausgerechnet Luke Smith im letzten Stream von Destiny 2 als erster das Wort ergriff und klarstellte, dass „The Final Shape“ nicht das Ende von Destiny 2 und sicherlich nicht das Ende von Destiny im Allgemeinen sein wird.

Was hat es mit der kryptischen Botschaft auf sich und deutete damit das Mastermind von Destiny eine mögliche Fortsetzung mit anderer Story an? Was meint ihr?

