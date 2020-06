Bei Destiny 2 steht ein Aufeinandertreffen mit der Dunkelheit bevor. MeinMMO wirft einen Blick auf unsere mächtigen Verbündeten, die uns dabei unterstützen könnten.

Das steht in Destiny 2 bevor: Der Erzfeind der Hüter, die Dunkelheit, steht quasi vor unserer Haustür. Diese Ankunft wurde über fast 6 Jahre, 2 Spiele und mehre DLCs sowie Seasons vorbereitet.

Viel ist noch nicht über den Feind bekannt. Doch glaubt man den Leaks, ist die Dunkelheit der zerstörerischste Feind, mit dem wir es bislang zu tun bekamen. Um gegen diesen Widersacher eine Chance zu haben, benötigen wir sicher die Hilfe unserer wichtigsten Verbündeten.

Unser Hüter hat seit dem Release von Destiny 1 im Jahr 2014 eine ganze Menge mitgemacht und stillschweigend jede unmögliche Aufgabe gemeistert. Wir sind die Schlächter kosmischer Götter und Retter von allem, was das Licht berührt. Aber das haben wir nicht alleine geschafft.

Alleine werden wir gegen die Dunkelheit nicht bestehen können

Über die Jahre haben wir eine schlagkräftige Truppe um uns gesammelt, die wir gegen den anrückenden Feind auch dringend brauchen. Wir gehen stark davon aus, dass die hier aufgezählten Charaktere eine wichtige Rolle in den zukünftigen Ereignissen von Destiny 2 spielen werden.

Destiny 2: Das sind unsere wichtigsten Verbündeten

So steht’s um Eris Morn: Die stets mies gelaunte Hexe Eris Morn ist eine richtige Schwarzseherin. Und das hat einen Grund: Sie hat die Dunkelheit wie kein anderer Charakter am eigenen Leib erlebt und ist einer der wenigen Überlebenden, der deren düsteren Fängen entrinnen konnte.

Mit ihrem Wissen unterstützt sie uns tatkräftig und leitet uns durch die Finsternis. Seit wir ihr nach der Shadowkeep-Kampagne ein Artefakt aus einem der Pyramiden-Schiffe aushändigten, ist es ruhig um sie geworden. Doch ein Leak zeigt, dass Eris bereits im nächsten Destiny-Kapitel angekommen ist.

Eris unterstützt uns in der großen Schlacht gegen die Dunkelheit

Das treibt der Vagabund: Der Vagabund ist einer unserer zwielichtigen Verbündeten. Der Störenfried hat ein Hühnchen mit der Dunkelheit zu rupfen, da diese seine ganze Crew abschlachtete und er sich seitdem sehr intensiv mit den düsteren Kräften beschäftigt – sehr zum Ärger der ordnungsliebenden Vorhut.

Durch seine Experimente im Gambit-Modus dürfte er eine unserer wichtigsten Waffen im bevorstehenden Kampf werden. Erst kürzlich wurde enthüllt, dass der Vagabund wohl eine große Rolle in der Zukunft von Destiny 2 spielen wird:

Zavala ist dabei: Kaum einer dürfte bezweifelt haben, dass der Anführer der Vorhut, Commander Zavala, ein Wörtchen mitzureden hat. Der stoische Titan mit dem strengen Codex begleitet unsere Hüter quasi seit ihren ersten Schritten.

In den Ereignissen der aktuellen Season 10 haben wir dank ihm einen neuen, mächtigen Verbündeten gewonnen. Auch wenn manche den moralischen Titanen etwas langweilig finden – auf seinen Schutz können wir in der kommenden Schlacht bauen.

Zavala ist der Fels in der Brandung und gewährt Schutz

Rasputin steht an unserer Seite: Der Kriegsgeist Rasputin ist eine alte K.I., die quasi einen Maschinengott darstellt. Früher sollte er unser Sonnensystem bewachen, hat aber eine eigenartige Art diese Mission zu interpretieren. Kaum einer unserer Verbündeten ist so gefährlich und umstritten – selbst Rasputins Sohn starb durch die Hand seines Vaters.

Dank der Ereignisse in der Saison der Würdigen stehen wir aber Seite an Seite mit dem Kriegsgeist. Das Finale unserer Zusammenarbeit steht kurz bevor und könnte explosiv werden.

Was ist mit Osiris? Der zeitreisende Warlock Osiris ging vor langer Zeit ins Exil, denn seine Ansichten und Vorhaben galten als zu gefährlich. Er ist einer der mächtigsten Hüter und hat seine Finger quasi überall im Spiel. Und er scheut sich auch nicht, den gefürchteten Rasputin zu konfrontieren. Er war es, der den Kriegsgeist dazu drängt sich auf eine Seite zu schlagen.

Vor 3 Monaten verließ er die Hüter erneut. Osiris hat der Dunkelheit dabei ein wichtiges Artefakt entrissen. Geht es nach Lore-Experten, ist dieser Gegenstand wohl eine unserer mächtigsten Waffen, wenn nicht unsere einzige Chance gegen die Dunkelheit und wird eine wichtige Rolle in der kommenden Story spielen.

Osiris konfrontierte Rasputin

Endlich ist Saint-14 zurück: Saint-14 wird gerne mit den Worten „der größte Titan, der jemals lebte“ beschrieben. Der kernige Held vergangener Tage galt schon lange als tot, wurde aber durch unsere Hilfe (und natürlich durch Osiris) wieder in unsere Welt zurückgebracht.

Das Saint-14 ein wertvoller Verbündeter sein wird, steht außer Frage. Er dürfte der einzige Hüter sein, der mehr Vex-Kills als wir angesammelt hat. Aktuell übernimmt er für Osiris die Aufsicht über die Trials – denn keinem anderen traut der mürrische Warlock diese gefährliche Aufgabe zu.

Saint-14 ist von den Toten auferstanden

Ana Bray wird immer wichtiger: Als Ana in der Kriegsgeist-Erweiterung ins Spiel kam, konnte keiner ahnen, welche Rolle sie noch spielen würde. Vom Sidekick hat sie sich zu einem wichtigen NPC gewandelt und bringt eine interessante Hintergrundgeschichte mit: Ihre Familie steckt hinter so wichtigen Ereignissen wie SIVA und hat die Engramme (ja, unsere Loot-Quelle) entwickelt.

Glaubt man den Gerüchten, steht sie neben Rasputin auch noch mit einem anderen wichtigem Kult-Charakter in Verbindung: der Exo-Stranger.

Die Exo-Stranger hat eigentlich „keine Zeit zu erklären, warum sie keine Zeit hat“

Deswegen sollte Ikora nicht vergessen werden: Ikora Rey verhält sich meistens ruhig und tritt nicht so prominent in den Fokus – wenn sie nicht gerade den ganzen Turm mit Vex-Technologie in Gefahr bringt.

Es darf jedoch nicht vergessen werden, dass die Warlock-Dame die Schülerin von Osiris war und der einzige Hüter ist, vor dem der legendäre Lord Shaxx sich fürchtet. Und das mit gutem Grund: sie wurde schon dabei gesehen wie sie mit einer Hand Raumschiffe pulverisierte.

Ikora kämpft auch ohne Waffen gegen Raumschiffe

Jeder der hier genannten Charaktere dürfte eine wichtige Rolle in den nächsten Monaten und der Zukunft von Destiny 2 spielen. Ein Dankeschön geht auch an Lord Shaxx. Der brüllende Coach hält die Truppe fit und motiviert:

Alte Feinde, neue Verbündete und eine mysteriöse Königin

Wer könnte noch eine Rolle spielen? Auf die Unterstützung der oben genannten Charaktere dürfen wir fest zählen. Dazu gesellen sich aber noch 3 andere ikonische Destiny-Figuren, die beim Zusammentreffen mit der Dunkelheit eine Rolle spielen könnten:

Imperator Calus: Der extravagante Herrscher über das Kabal-Imperium ist den Hütern schon als Raid-Boss „begegnet“ und testete mehrfach unsere Stärke. Bisher standen wir ihm aber nie persönlich gegenüber. Da er selbst eine Vorgeschichte mit der Dunkelheit hat, dürfte er noch ein Wörtchen mitzureden haben. Welche Seite er dabei wählt, ist noch ungewiss.

Prinz Uldren: Der Mörder von Cayde-6 hat sich einen Platz bei den ganz Bösen verdient. Nach unserer Rache an ihm wurde er jedoch als erinnerungsloser Hüter zurück ins Spiel gebracht. Seitdem beobachtet Uldren die Geschehnisse aus der Ferne. Viele gehen davon aus, dass er einer unserer Verbündeten, ja sogar die Nachfolge von Cayde als einer der Vorhunt-Commander, werden könnte.

Mara Sov: Die Königin der Erwachten (und Schwester von Uldren) ist eine der wenigen, die frühzeitig von der Ankunft der Dunkelheit wussten. Sie bereitet sich schon lange darauf vor, lässt sich bei ihren Vorhaben aber kaum in die Karten schauen.

Uldren und „Mara Sov“

Was haltet ihr von dem All-Star-Team rund um unsere Hüter? Könnt ihr das Aufeinandertreffen mit der Dunkelheit kaum abwarten? Sagt uns doch in den Kommentaren, von wem ihr denkt, dass er noch eine wichtige Rolle spielen könnte.