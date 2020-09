Alle 30 Waffen-Exotics, die Destiny 2 noch nicht recycelt hat – Vermisst ihr sie?

Destiny 2 hat ein stolzes Arsenal an Exotic-Waffen, viele davon stammen noch aus dem Vorgänger. Wetten, dass ihr nicht alle 30 Exemplare kennt, die ihren Weg noch nicht ins aktuelle Game gefunden haben?

In Season 11 dürfen die Hüter stolze 70 exotische Waffen ausführen. Viele davon sind nagelneu, aber so manches Schießeisen begleitet die Spieler schon seit Jahren – sogar schon seit dem Vorgänger-Titel Destiny 1.

An vielen dieser Waffen hängen zahlreiche Erinnerungen und daher bringt Bungie einige Exemplare immer Mal wieder zurück ins Spiel. So wissen wir auch schon, dass die nächste Erweiterung Beyond Light (Jenseits des Lichts) wieder einige Klassiker zurückbringt – Und ob das okay ist, darüber streiten sich die Hüter.

Schnell werden dann Rufe nach recyceltem Content laut. Andere hingegen freuen sich, wenn sie ihre Lieblings-Wumme von einst erneut begrüßen dürfen. Kein Wunder – ob überarbeitet oder nicht, viele dieser Exotics sind richtig mächtig.

In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf 30 Exotics, die ihren Weg (bisher) noch nicht zu Destiny 2 gefunden haben.

Auf diese 30 exotischen Klassiker aus Destiny 1 warten wir heute noch

Wir starten unsere Liste mit den Primär-Waffen. Im Anschluss kommen wir dann zu den Spezial- und den Power-Waffen. Die Reihenfolge ist übrigens in keiner wertenden Ordnung.

1. Vex Mythoclast

Um dieses Exotic geht’s: Die Vex Mythoclast ist ein Fusionsgewehr und eine der ikonischsten Destiny-Waffen. Das Teil vereinte die positiven Eigenschaften mehrerer Waffengattungen, aber ohne deren Nachteile. Dadurch zerstörte sie das PvP komplett und den Gegnern bliebt oft nichts anderes übrig, als entnervt das Match zu verlassen.

Gefunden werden konnte das Monster mit viel Glück in der Gläsernen Kammer. Dieser Raid wird übrigens bald zu Destiny 2 zurückkehren. Die Chancen für die Vex Mythoclast 2.0 stehen gar nicht schlecht.

2. Necrochasm

Um dieses Exotic geht’s: Das Automatikgewehr Necrochasm weckt sofort Erinnerungen an Crota und die Schar. Sie feuerte sehr schnell und konnte Feinde in Bomben verwandeln.

Über den passenden Raid wissen wir derzeit noch nichts, aber wer weiß, ob sich nicht eine Wiedergeburt als Dungeon anbieten würde.

3. Khvostov

Um dieses Exotic geht’s: Zum Automatikgewehr Khvostov 7G-0X haben die Veteranen eine besondere Verbindung. Es eine exotische Ausgabe der ersten Waffe, die sie jemals in den Händen hielten.

Später brachte Destiny 1 mit Rise of Iron diese exotische Variante, die quasi ein Schweizer Taschenmesser war, und stärker individualisiert werden konnte, als jedes andere Exotic. Mit dem Fokus auf das Kosmodrom in Jahr 4 stehen die Chancen auf eine potentielle Rückkehr auch nicht so schlecht.

4. Zhalo Supercell

Um dieses Exotic geht’s: Das Automatikgewehr Zhalo Supercell dürfte bei vielen Hütern fest im Inventar gewesen sein. Wann immer dann zusätzlicher Arkus-Schaden angesagt war, hat man Thor gespielt.

In Destiny 2 existiert bereits eine Waffe, die sehr ähnlich funktioniert: Risikoreich. Auch das Teil verkettet Blitze und lädt automatisch nach – eine Rückkehr ist daher recht unwahrscheinlich.

5. Fabianische Strategie

Um dieses Exotic geht’s: Das Automatikgewehr Fabianische Strategie war eine Waffe, die nur Titanen ausrüsten konnten – aber auch die wollten damit nicht gesehen werden.

Wenn das Gewehr wirklich zurückkommt, dann bitte stark überarbeitet. Gerne so stark wie die einst Jäger-exklusive Waffe Pikass.

6. Tlaloc

Um dieses Exotic geht’s: Das Scout-Gewehr Tlaloc war nur für Warlocks bestimmt. Von den drei Klassen-spezifischen Knarren war sie das Highlight.

Das galt aber nur, solange ihr eine volle Super hattet. Denn dann gingen die Statuswerte durch die Decke. Somit war sie der beste Freund eines Sonnensängers, der seine Super eh bis zum letzten Moment oder darüber hinaus aufbewahrte.

7. Der erste Fluch

Um dieses Exotic geht’s: Der erste Fluch ist quasi das Spiegelbild zum populären Revolver Letztes Wort. Statt schnell aus der Hüfte zu ballern, schießt der erste Fluch langsam und ist auf präzise Treffer ausgelegt.

Auch wenn das Teil reingehauen hat wie ein Kanonenschuss, hatte es wenig Anhänger und wohl auch eher geringe Rückkehr-Chancen.

8. Falkenmond

Um dieses Exotic geht’s: Die Handfeuerwaffe Falkenmond erinnerte an Glücksspiel und zog damit die Hüter in ihren Bann. 3 zufällige Geschosse im Magazin konnten Bonus-Schaden anrichten – wenn Fortuna euch hold war, konnte sogar ein Schuss einen feindlichen Hüter sofort aus den Latschen hauen.

Es ist schon bestätigt, dass Falkenmond in Beyond Light ihre Rückkehr feiert. Allerdings möchte Bungie die Glücksmechanik etwas anpassen.

9. Roter Tod

Um dieses Exotic geht’s: Das Impulsgewehr Roter Tod schrie laut: Gefahr. Die Waffe war mit Blut besudelt und fiese Zacken zierten das Gehäuse. Durch das Töten hielt sie ihren Träger am Leben. Das alles weckte die dunkle Seite der Hüter und machte Roter Tod sehr beliebt.

Eine Rückkehr ist höchst unwahrscheinlich. Denn mit Scharlach haben wir einen Revolver, der sehr ähnlich aussieht und noch ähnlicher funktioniert.

10. Boolescher Zwilling

Um dieses Exotic geht’s: Das Scout-Gewehr Boolescher Zwilling war nicht schwer zu bekommen, nur langweilig. Wirklich gut war es auch nicht, bot aber einen interessanten Ansatz: Ihr konntet wählen, ob die Waffe euch im Kampf schneller machte oder eure Verteidigung erhöhte.

Wie steht es um eine Rückkehr? Das Teil braucht ehrlich gesagt wohl kein Hüter als Neuauflage.

11. Boshafte Berührung

Um dieses Exotic geht’s: Boshafte Berührung wurde nur die Boshafte genannt und war ziemlich schwer zubekommen. Hattet ihr zahlreiche Aufgaben auf dem Grabschiff und in Oryx‘ Raid gemeistert, wurdet ihr aber auch mit dieser einzigartigen Waffe belohnt.

Im Austausch gegen die eigene Lebensenergie konnte endlos mit Bonus-Schaden geballert werden – bis entweder man selbst umfiel oder der Feind. Im Herbst 2021 liegt übrigens der Story-Fokus auf Oryx‘ Schwester Savathûn, nur so als Anmerkung. Ob die Knarre da womöglich zurückkehrt?

12. Keine Zeit für Erklärungen

Um dieses Exotic geht’s: Keine Zeit für Erklärungen ist ein Impulsgewehr und an eines der berühmtesten Destiny-Zitate überhaupt angelehnt. Die Waffe hat mit der Munition und den Fehlschüssen gespielt, war aber nie wirklich ein Highlight.

Umso gespannter sind wir nun, denn die Waffe und die berühmte Trägerin, die Exo-Stranger, haben in Beyond Light endlich Zeit und kehren beide zurück. Wie das Gewehr dann funktioniert, wissen wir derzeit noch nicht.

Auf der nächsten Seite entführen wir euch auf einen nostalgischen Trip zu den Spezial-Waffen aus Destiny 1, die bisher noch nicht den Sprung in Teil 2 geschafft haben.