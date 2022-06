Dead by Daylight: Gerade seid ihr mit nur 5 Matches am Blutpunkte-Cap – So einfach ging’s noch nie

In Dead by Daylight verdient ihr gerade bis zu 7-fache Blutpunkte. Damit könnt ihr alle Charaktere in Windeseile leveln.

Das Farmen von Blutpunkten ist eine recht langwierige Sache in Dead by Daylight. Es benötigt viel Zeit und einen eisernen Willen, um die harte Einführungszeit in Dead by Daylight zu überstehen und ein solides Repertoire an Perks, Items und Addons freizuschalten. Doch gegenwärtig geht das so einfach, wie noch nie zuvor. Denn der Bonus in diesem Jahr erhöht die gewonnenen Blutpunkte auf bis zu 630 %.

Wie bekommt man so viele Blutpunkte? Der „Trick“ bei diesem Event ist der „Fürchterliche Flan“. Das ist eine neue Opfergabe, die nur während des 6. Geburtstags von Dead by Daylight im Blutnetz gefunden werden kann. Wenn ihr den Flan benutzt, dann werden die gewonnenen Blutpunkte aller Spieler in der Runde (Überlebende und Killer) um 106 % erhöht.

Das alleine wäre schon ein gewaltiger Boost, aber richtig stark wird es, wenn all 5 Spieler so einen Flan verwenden. In dem Fall steigt der Bonus dann auf sagenhaften 530 % an. Kombiniert man das noch mit einem Perk, der die Blutpunkte nochmal um 100 % steigert („Wir werden ewig leben“ für Überlebende und „Barbecue & Chili“ für Killer), dann klettert der Bonus sogar auf 630 %!

Ihr sucht eine Alternative zu Dead by Daylight? Dann solltet ihr vielleicht einen Blick auf Texas Chainsaw Massacre werfen …

In der Regel findet ihr in jedem neu generierten Blutnetz einen Flan, es können aber auch mehr sein.

Hier ein paar Rechenbeispiele:

Wenn ihr eine eher schlechte Runde habt und nur auf 10.000 Blutpunkte kommen würdet, dann gibt euch der volle Bonus satte 73.000 Blutpunkte.

Habt ihr eine perfekte Runde und geht mit dem Maximum von 32.000 Blutpunkten nach Hause, erhöhen diese Boni den Ertrag auf 233.600 Blutpunkte!

Oder anders gesagt: 5-6 solide Runden und ihr seid am Blutpunkte-Cap von 1.000.000 angelangt.

Natürlich seid ihr darauf angewiesen, dass auch andere Spieler ihre Flans benutzen – doch das geschieht aktuell sehr häufig. Sucht euch im Zweifelsfall einfach eine feste Gruppe an Mitspielern als Überlebende, um zumindest einen Bonus von 424 % zu garantieren.

Was macht man mit den ganzen Blutpunkten? Die Blutpunkte eignen sich vor allem, um neue Perks für Killer und Überlebende freizuschalten. Das ist also für Neulinge die perfekte Gelegenheit, um Fuß in Dead by Daylight zu fassen und selbst bei eher schlechten Runden richtig dick abzustauben.

Es regnet Blutpunkte – das nutzen gerade viele.

Veteranen hingegen können die Punkte nutzen, um noch ein paar Prestige-Kleidungen freizuschalten oder sich einfach mit jeder Menge Addons und Items einzudecken, denn die bleiben auch nach dem Event bestehen.

Wie lange geht das Event? Auch wenn ihr die „Fürchterlichen Flan“ nach dem Ende des Events noch im Inventar behaltet, solltet ihr die Zeit nutzen und sie jetzt ausgeben. Das Event geht noch bis zum 30. Juni und hat auch eine ganze Reihe von anderen Belohnungen parat.

Habt ihr euch schon mit Blutpunkten eingedeckt? Oder könnt ihr damit eher weniger anfangen?