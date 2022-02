CoD Warzone & Vanguard: Sichert euch jetzt Gratis-DLC zur Season 2 mit PS Plus

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Call of Duty: Vanguard bringt den Weltkrieg zurück zu CoD und bietet Schauplätze der größten Schlacht der Menschheit. Ihr kämpft in Europa, Afrika, Russland und...

Bisher kamen die Pakete nicht für andere Plattformen – Spieler auf PC und Xbox schauen also in die Röhre.

Was ist mit den anderen Plattformen? Die Kampfpakete sind PlayStation-exklusiv und offenbar Teil der gemeinsamen Kooperation von Call of Duty und PlayStation.

Seht ihr das Paket in diesem Bereich nicht, dann gebt in der Store-Suche „Kampfpaket“ ein.

So kommt ihr an das neue Kampfpaket: Geht über eure Konsole über den PS-Store in den PS-Plus-Bereich. Navigiert nach unten und ihr findet die Kachel „Exklusive Pakete“ – in der Kategorie findet ihr das Paket.

Mit Call of Duty: Vanguard gibt es zwar keinen Zeit-exklusiven Modus mehr, aber hier und da gibt es kleine Vorteile wie mehr Loadout-Plätze und das Kampfpaket in jeder Season.

Call of Duty und PlayStation arbeiten seit einigen Jahren zusammen, was Spieler auf der Sony-Konsole gewisse Vorteile liefert.

Das neue Kampfpaket der Season 2 von Call of Duty: Warzone & Vanguard ist online. Als Mitglied von PlayStation Plus bekommt ihr ohne zusätzliche Kosten das Cosmetic-Bundle „Strandpenner“ geschenkt. MeinMMO zeigt euch die Details.

