Zusammen mit dem Playlist-Update am Abend des 05. August brachte Call of Duty: Warzone auch einen kleinen Balance-Patch. Das beliebte Sturmgewehr Krig 6 kassierte einen Nerf und die neue Maschinenpistole CX-9 profitiert von einem Buff. Das Kleingedruckte zeigen wir euch auf MeinMMO.

Was ist da los? Call of Duty: Warzone hat in den letzten Monaten viel Hirnschmalz in ein neues Balancing der Waffen gesteckt. Seid dem Start der Season 3 gab es quasi keine heftige OP-Waffe mehr und in Season 4 hat sich die Time-to-Kill der Reichweiten-Waffen deutlich erhöht. Und die Entwickler tüfteln weiter, auch an kleinen Details.

Vor dem Start der Season 5 am 12. August brachte Warzone einen kleinen Balance-Patch. Das beliebteste Sturmgewehr Krig 6 verlor etwas Schaden. Außerdem haut die neue Maschinenpistole CX-9 jetzt etwas mehr rein. Erfahrt auf MeinMMO, wie sich die Anpassungen auswirken und wie die Playlist nach dem Update aussieht.

Der Entwickler-Tweet zum Patch:

CoD Warzone: Update am 05.08. nerft Krig 6

Was ist bei der Krig 6 jetzt anders? Das Sturmgewehr aus Cold War ist derzeit das beliebteste Sturmgewehr und sammelt so viele Fans, weil es einfach zu bedienen ist. Mit der Krig 6 könnt ihr nur schwer daneben schießen und auch auf größere Distanzen sind bewegte Ziele nicht sicher vor euren Kugeln. Und offenbar soll das auch so bleiben – am Rückstoß haben sich die Entwickler nicht zu schaffen gemacht.

Vielmehr ging der Schaden von Bauch-Treffern nach unten. Die Waffe soll also weiter leicht zu benutzen sein, aber generell etwas schwächer werden.

Vorher hatten Brust- und Bauch-Treffer denselben Wert. Um nun weiter von der Time-to-Kill der Brust-Treffer zu profitieren, müssen mindestens 4 eurer Treffer in der Brust landen, der Rest kann Bauch oder Gliedmaßen erwischen.

Bauch-Treffer vor dem Patch: 33 Schaden / 644 Millisekunden

Bauch-Treffer nach dem Patch: 30 Schaden / 736 Millisekunden

Zusätzlich verliert die Krig 6 ein wenig an Reichweite. Der erste Schadensbereich ohne Aufsätze ist 2 Meter kleiner, geht von 38 auf 36 Meter runter. Der zweite Schadensbereich bleibt von den Änderungen unberührt. (Werte via truegamedata.com)

Einschätzung der Krig 6 nach dem Patch: Die Krig 6 soll ein kontrollierbares Sturmgewehr sein, das dafür keinen überragenden Schaden liefert. Der Patch zementiert diesen Status, macht die Waffe aber nur wenig schwächer. Ihr könnt die Krig 6 ohne Bedenken weiter nutzen, müsst aber im ersten Schadensbereich besser auf eure Brust-Treffer achten.

Was ist bei der CX-9 jetzt anders? Die Maschinenpistole kam erst vor ein paar Tagen ins Spiel (So bekommt ihr die CX-9). Allerdings waren die Entwickler bei Raven Software offenbar nicht ganz zufrieden mit der Waffe. Im Grund haben sich 2 Dinge geändert:

Die neuen Schadens-Werte führen zu einem starken, zweiten Schadensbereich Der dritte/letzte Schadensbereich ist schwächer als zuvor

Ohne Aufsätze habt ihr bis 13 Meter eine Time-to-Kill von 579 Millisekunden bei Brust-Treffern. Danach geht es hoch auf 637 Millisekunden bis 22 Meter und dann auf 753 Millisekunden.

Einschätzung der CX-9 nach dem Patch: Die MP erinnert stark an die beliebte MAC-10 – gute Reichweite, Kontrolle und hohe Feuerrate. Allerdings kann die Waffe aus CoD MW nicht bei der wichtigen Mobilität der „Cold War“-MP MAC-10 mithalten.

Durch den neuen, zweiten Schadensbereich hebt sich die CX-9 allerdings von der MAC-10 ab und bietet eine deutlich bessere Time-to-Kill im Bereich zwischen 15,5 – 22 Meter (MAC-10 inklusive Open-Bolt-Delay). Für Fans der MAC-10 eine neue Alternative im Spiel (Werte via truegamedata.com). Erwähnenswert ist zudem der starke Headshot-Schaden, der guten Schützen einen weiteren Boost gibt.

Warzone-Playlist in der letzten Woche vor Season 5

Bevor am 12. August mit Season 5 der neue Content-Zyklus startet, könnt ihr auf folgende Modi im Spiel zugreifen:

Battle Royale: Solo/2er/3er/4er

Modus Season 4: Ladung

Rebirth Island: Wiederbelebung 4er

Beutegeld: Blutgeld 4er

Für Season 5 wurde wieder ein neuer Modus angekündigt, der 50er-Teams gegeneinander antreten lässt und auch neue Schauplätze sind am Start. Besucht unseren Artikel mit der Roadmap für Season 5 von Call of Duty für weitere Infos.