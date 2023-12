Fieser Glitch in CoD Warzone sorgt für unfaire Siege, ist seit 3 Jahren ein Problem – Kehrt nach 2 Fixes jetzt wieder

Es gibt Dinge, über deren Rückkehr man sich freut. Bugs gehören nicht dazu und dieser hier hat es jetzt ein drittes Mal in Call of Duty: Warzone geschafft: Der Glitch für unendliche Gasmasken ist (schon wieder) zurück.

Was ist das für ein Bug? Der Bug, um den es geht, ist altbekannt: Er suchte Call of Duty: Warzone bereits 2020 Heim und wurde zuletzt im November vergangenen Jahres in Call of Duty: Warzone 2 gemeldet. Wir berichteten:

Der Bug betrifft aktuell nur die sammelbaren Gasmasken und erlaubt es euch, diese so oft ihr möchtet zu duplizieren. In seiner ersten Iteration gab euch der Bug sogar die Möglichkeit, sämtliche Items in Warzone zu duplizieren. Dies ist aber aktuell wohl nicht der Fall.

Warzone-Streamer Blazt zeigt den Bug in voller Aktion, aber natürlich ohne Anleitung:

Warum ist der Bug so ärgerlich? In Call of Duty: Warzone bewegt ihr euch auf einer immer kleiner werdenden Map. Anders als in Spielen wie PUBG wird der bespielbare Bereich aber nicht mit einer sogenannten Zone, sondern einer Wolke giftigem Gas beschränkt. Die Funktion ist jedoch gleich.

Im Gas ist es sehr schwierig, länger zu überleben. Damit man überhaupt eine Chance hat, werden Gasmasken benötigt. Wer also eine oder gar mehrere Gasmasken in seinem Besitz hat, hat den Mitspielern gegenüber einen starken Vorteil:

Ihr könnt euch so zum Beispiel im Gas verstecken und ahnungslose Gegner hinterrücks erwischen. Alternativ könnte man mit genug Masken, auch einfach im Gas abwarten, bis sich das Spielerfeld gelichtet hat.

Auf die eine oder andere Weise verschafft einem der Bug so eine stark verlängerte Lebenszeit und so mehr Siegchancen.

Wann wird der Bug gefixt? In der Vergangenheit gaben sich die Entwickler größte Mühe, den Bug möglichst schnell aus dem Game zu patchen. Im ursprünglichen Warzone von 2019 brauchten sie mehrere Anläufe, um der Situation Herr zu werden.

Die Enwickler veröffentlichten jedoch einen Fix, der die Lebensdauer von Gasmasken verringert, auch wenn ihr sie aktuell nicht tragt. So zerfallen die Items und der Vorteil durch das duplizieren würde theoretisch verschwinden.

Das setzt aber vorraus, dass die duplizierten Masken auf dem gleichen Zerfallslevel wie das Original spawnen. Wenn ja, ist der Bug gar nicht so schlimm, wie zunächst befürchtet. Wenn die Masken aber mit 100% Qualität erscheinen, hat der Fix seinen Zweck nicht erfüllt. Ob dem aber so ist, können wir aktuell leider nicht bestätigen.

Da der Bug nun bekannt ist, wird das Entwicklerstudio aber vermutlich alles daran setzen, diesen Bug schnellstmöglich zu beseitigen.

Der Bug ist besonders jetzt lästig, da die erste Season in CoD: MW3 erst letzte Woche online ging und neue Inhalte für Warzone mit sich brachte. Alles dazu lest ihr hier:

