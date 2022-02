CoD Warzone hat einen neuen, launigen Spielmodus. Doch da dieser nichts gegen AFK-Spieler unternimmt, können andere davon hart profitieren. Erfahrt hier, wie ein Spieler sich schnell und einfach massig Punkte für neue Camos verdient hat.

Um was für einen Modus geht es? Der neue Spielmodus „Caldera Clash“ ist mit Season 2 in die Warzone gekommen. Das Ganze erinnert an eine große Runde Team-Deathmatch. 48 Spieler pro Team ballern sich auf der Pazifik-Karte gegenseitig über den Haufen. Es gibt Respawns und viel Action.

Was ist das Problem? Im Clash-Moduus fehlt allerdings ein wichtiges Feature, das viele andere Shooter haben. Nämlich ein AFK-Kicker. So können Spieler, die nicht aktiv am Zocken sind, unbegrenzt lange im Spiel bleiben. Ihre Spielfiguren stehen dann halt wie die Ölgötzen rum und tun nix. Dennoch bekommen sie am Ende ein Minimum an Punkten für die bloße Teilnahme. Noch mehr, wenn ihr Team tatsächlich irgendwie doch noch gewonnen hat.

Daher nutzen einige Spieler das sogar aus und bleiben einfach die Nacht über im Spiel, während sie im Real-Life schlafen gehen. Das Spiel setzt sich dann immer weiter fort und am Ende haben sie einen großen Batzen Punkte „verdient“.

Doch diese an sich schon dubiose Vorgehensweise begünstigt andere Tricks, die noch dreister sind.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Spotify, der den Artikel ergänzt. Spotify Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Spotify Inhalt Hier gibt’s unseren Podcast zu den kommenden Shootern 2022.

Spieler farmt dreist Spieler, die sich nicht wehren

Wie kann man das ausnutzen? Da die AFK-Spieler im Spiel dennoch legitime Ziele sind, hat sich ein Spieler und reddit-User gedacht „die schnapp ich mir“ und er schlich sich mit einem Sniper-Rifle in den gegnerischen Spawn. Dort standen massig AFK-Kameraden rum. Die konnte er genüsslich einen nach dem anderen mit Headshots umnieten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Das machte er so lange, bis es ihn dann doch erwischt hatte. Doch dank des Feld-Upgrades „Tactical Insertion“ konnte er seinen Respawn-Punkt erneut an diese Stelle setzen und so immer wieder die AFKler farmen. Am Ende hatte er 104 Kills und diverse Camo-Skins für seine Waffe freigespielt. Dank des Doppel-XP-Events hat sich das noch mehr gelohnt.

Ist das denn überhaupt erlaubt? Da die AFK-Spieler legitime Ziele sind, spricht erstmal nichts dagegen, sie umzunieten. Ihre Existenz ist vielmehr ja einem fehlenden Feature geschuldet. Dennoch ist es nicht gerade heldenhaft, Gegner abzuschießen, die sich eh nicht wehren.

Die Reaktionen auf reddit sind auch gemischt. So mancher Spieler will wissen, wie man das nachmacht, andere wiederum finden den ganzen Modus derzeit seltsam, da so viele Spieler versuchen, ohne großen Aufwand Errungenschaften freizuspielen. Das sei sicherlich nicht der von den Entwicklern geplante Sinn des neuen Modus.

Wie findet ihr die Methode, AFKler zu farmen, um schnell Skins freizuschalten? Ist es ok oder einfach nur faul? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Was übrigens gerade gut zu klappen scheint: Cheater verzweifelt am Anti-Cheat von CoD Warzone – „Gegner verschwinden einfach!“