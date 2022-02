CoD Warzone & Vanguard verlängern Doppel-XP in Season 2 – So nutzt ihr das am besten aus

Die Season 2 von CoD Warzone und Vanguard startete diesen Monat mit Schwierigkeiten. Als Entschuldigung gab es doppelte XP für eine begrenzte Zeit. Jetzt wurde dieser Zeitraum verlängert. MeinMMO sagt euch, bis wann ihr Doppel-XP bekommt und wie ihr das am besten ausnutzt.

Die Season 2 von CoD Warzone Pacific und Vanguard startete mit 2 Wochen Verspätung. Erst am 14. Februar war es so weit. Als Entschuldigung kündigte Activision zahlreiche Geschenke für die Spieler an, darunter Doppel-XP für eine begrenzte Zeit.

Bis wann gibt es Doppel-XP? Ursprünglich sollte der XP-Regen am 22. Februar um 19:00 Uhr enden. Jetzt hat Call of Duty über den offiziellen Twitter-Account mitgeteilt, diesen Zeitraum um eine ganze Woche zu verlängern:

Somit kriegt ihr bis voraussichtlich zum 01. März doppelt so viele XP auf alles, wofür ihr die Erfahrungspunkte braucht.

Das beinhaltet:

2x Standard-XP zum Leveln der Ränge

2x Waffen-XP

2x Operator-XP

2x Battle-Pass-XP

2x Clan-XP

Um diese Zeit in CoD Warzone und Vanguard am besten und effektivsten zu nutzen, haben wir euch hier ein paar Tipps zusammengestellt.

Tipps für CoD Warzone, mit denen ihr am schnellsten levelt

So levelt ihr am besten in Warzone: Aktuell gibt es in Warzone eine unglaublich starke Methode, um schnell zu leveln. Diese ist zwar zeitlich limitiert, das stört aber für die Doppel-XP-Woche nicht.

Für diese Methode müsst ihr den neuen Deathmatch-Modus „Clash“ (Kollision) spielen. Wählt dafür im Hauptmenü „Caldera Clash“ / „Caldera-Kollision“ aus.

Im Spiel nutzt ihr dann die Kopfgeld-Missionen, in denen ihr bestimmte Gegner aus dem feindlichen Team killen müsst. Das lässt euch auch dank Doppel-XP wahnsinnig schnell alles aufleveln. So schaltet ihr auch am schnellsten Aufsätze für die „stärkste OP-Waffe der Warzone-Geschichte“ frei.

Gibt es andere Methoden? Wenn Kollision nicht euer Ding ist, könnt ihr auch auf die bewährten Methoden aus der Warzone zurückgreifen.

Spielt dafür den Beutegeld-Modus, schnappt euch ein Fahrzeug, aktiviert Aufträge und erfüllt eure Missionen, während ihr quer durch die pazifische Insel Caldera düst. Insbesondere Aufklärungs-Aufträge eignen sich sehr gut mit dieser Methode.

Tipps für CoD Vanguard, mit denen ihr am schnellsten levelt

So levelt ihr am besten in Vanguard: Wie in anderen Call-of-Duty-Teilen gibt es eine bewährte Methode, um möglichst viel XP in möglichst kurzer Zeit zu sammeln: Eine 24/7-Playlist der kleinsten Maps. Aktuell ist das in Vanguard die Playlist „Ship Das Haus 24/7“.

In dieser Playlist spielt ihr ununterbrochen entweder die winzigen Maps Shipment und Das Haus. Das garantiert furiose Matches mit rasanter Action und vielen Kills. Das wiederum gibt euch massig XP.

Insbesondere die Spielmodi Kontrolle, Herrschaft und Stellung eignen sich hervorragend zum schnellen leveln – vorausgesetzt, ihr erobert auch fleißig die Zonen.

Wählt also die Waffe eurer Wahl, wählt die Playlist „Ship Das Haus 24/7“ und ballert euch so lange durch die Maps, bis ihr zufrieden seid. Wir empfehlen auch eine gute Playlist eurer Lieblings-Musik laufen zu lassen, das macht den Grind deutlich spaßiger.

Das sind unsere Tipps für CoD Warzone und Vanguard, um diesen Doppel-XP-Regen am besten zu nutzen. Habt ihr selbst noch mehr Tipps, die wir nicht kennen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Trotz der vielen Geschenke zum Start der Season 2 lief nicht alles rund in CoD. Insbesondere in CoD Vanguard hat die neueste Season trotz Verschiebung und viel Content enttäuscht. Warum das so ist, erfahrt ihr hier:

