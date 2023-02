CoD Warzone 2 bufft unbeliebte Sniper-Klassen – Aufsatz erlaubt wieder tödliche One-Shot-Kills

Lange standen Sniper in Call of Duty Warzone 2 im Schatten stärkerer Waffen. Unscheinbare Änderungen an Aufsätzen und Tuning entfesselten mit Season 2 jedoch ihr volles Potenzial. Wir verraten euch, welche Aufsätze ihr nutzen müsst, um euch das perfekte One-Shot-Sniper zu basteln.

In Call of Duty Warzone gibt es viele Sniper-Fans. In Verdansk dominierten Waffen wie die Kar98 oder die Swiss K31 für eine lange Zeit die Warzone, doch dann griffen die Entwickler ein.

Mit dem Release von Call of Duty Vanguard und der Warzone Map Caldera verschwanden die Sniper langsam aber sicher aus der Meta. Andere Waffen waren einfach vielseitiger und daher häufig stärker.

Scharfschützen, die mit dem Release von Warzone 2 auf ein Rivival der Sniper-Waffen hofften, wurden in Al Mazrah zunächst enttäuscht. Bisher musste man mindestens zwei Treffer landen, um ein Ziel auszuschalten. Es gab zwar eine Sniper-Klasse, mit der 1-Shot-Kills möglich waren, diese wurde aber zu Beginn von Season 1 wieder entfernt.

Jetzt, nach dem Release von Season 2 haben einige Warzone-Profis aber eine Möglichkeit gefunden, die Sniper-Meta wiederzubeleben. Im nächsten Abschnitt verraten wir euch, welche Waffen ihr wählen solltet und welche Aufsätze ihr nutzen müsst.

One-Shot-Sniper – Diese Waffen und Aufsätze solltet ihr nutzen

Grundsätzlich könnt ihr jedes Scharfschützengewehr in ein One-Shot-Sniper verwandeln. Ausschlaggebend ist nämlich weniger die Waffe, sondern viel mehr die Munition. Aktuell zerstört ihr mit einem Kopftreffer aus einem Scharfschützengewehr alle drei Panzerplatten des Gegners. Rüstet ihr euer Sniper zusätzlich mit Brandmunition aus, erledigt der periodische Schaden den Rest. Die Brandmunition ist also Pflicht, damit ihr One-Shot-Kills landen könnt!

Die Brandmunition verringert aber leider auch die Mündungsgeschwindigkeit und die Reichweite. Wenn ihr euch euer Loadout zusammenbaut, solltet ihr das mit entsprechenden Aufsätzen kompensieren.

Rüstet einen Schalldämpfer und einen Lauf aus, welche die Mündungsgeschwindigkeit erhöhen. Achtet bei den anderen Aufsätzen auf Genauigkeit und Reichweite. Anschließend solltet ihr eure Aufsätze entsprechend tunen. Wenn ihr euch unsicher seid, schaut in unserem Waffen Tuning Guide nach.

Von den fünf aktuell spielbaren Snipern in Warzone 2 eignen sich die folgenden Waffen besser, wenn ihr auf lange Distanzen kämpfen wollt:

MCPR-300

Victus XMR

Signal 50

Die Basisversion des Victus XMR bringt bereits ein gutes Zielfernrohr mit ordentlich Vergrößerung mit. Das spart einen Aufsatz, den ihr nutzen könnt, um einen der anderen Werte zu steigern. Anfänger können es auch mit der Signal 50 versuchen. Dieses Scharfschützengewehr hat eine höhere Feuerrate und verzeiht euch einen Fehlschuss.

Kämpft ihr lieber über mittlere Distanzen und legt Wert auf Mobilität, dann solltet ihr euch diese beiden Waffen anschauen:

LA-B 330

SP-X 80

Auf mittlere Distanzen sind diese beiden Waffen besonders geeignet. Verzichtet auf Aufsätze für Mündung und Lauf, welche das Handling mindern. Setzt hingegen voll und ganz auf ZV-Geschwindigkeit und Mobilität. Wenn ihr euere Aufsätze entsprechend einstellt, verhalten sich beide Waffen sehr ähnlich zu dem, was ihr von der Kar 98 und Swiss K31 aus der alten Warzone gewohnt seid.

Diese Perks eigenen sich perfekt für eure Sniper-Klasse

Damit ihr in allen Situationen die Oberhand behalten könnt, solltet ihr Perks und Sekundärwaffen wählen, die euer One-Shot-Sniper-Loadout sinnvoll ergänzen. Perks könnt ihr mittlerweile selbst zusammenstellen und euch so ein individuelles Paket schnüren, dass perfekt auf eure Stärken und Schwächen abgestimmt ist:

Overkill – erlaubt es euch, eine zweite Primärwaffe auszurüsten. Das ist für diesen Spielstil essenziell, da Scharfschützengewehre nur auf mittlere bis lange Distanzen sinnvoll eingesetzt werden können.

– erlaubt es euch, eine zweite Primärwaffe auszurüsten. Das ist für diesen Spielstil essenziell, da Scharfschützengewehre nur auf mittlere bis lange Distanzen sinnvoll eingesetzt werden können. Fast Hands – lässt euch schneller nachladen und eure Waffe wechseln. Eignet sich perfekt für aggressive Spieler, die möglichst mobil sein wollen, um viele Gegner auf unterschiedlichen Distanzen anzugreifen. Nutzt dazu entweder die LA-B 30 oder SP-X 80 als Scharfschützengewehr.

– lässt euch schneller nachladen und eure Waffe wechseln. Eignet sich perfekt für aggressive Spieler, die möglichst mobil sein wollen, um viele Gegner auf unterschiedlichen Distanzen anzugreifen. Nutzt dazu entweder die LA-B 30 oder SP-X 80 als Scharfschützengewehr. Fokus – ermöglicht stabileres Zielen, wenn ihr von Gegnern getroffen werdet. Außerdem könnt ihr den Atem ein wenig länger anhalten, um den perfekten Schuss abzufeuern. Eignet sich sowohl für Anfänger, als auch für erfahrene Scharfschützen, die auf maximale Reichweite kämpfen wollen.

– ermöglicht stabileres Zielen, wenn ihr von Gegnern getroffen werdet. Außerdem könnt ihr den Atem ein wenig länger anhalten, um den perfekten Schuss abzufeuern. Eignet sich sowohl für Anfänger, als auch für erfahrene Scharfschützen, die auf maximale Reichweite kämpfen wollen. High Alert – Warnt euch durch einen optischen Hinweis, sobald gegnerische Spieler euch im Visier haben. So werdet ihr von keinem Feind mehr überrascht.

Die besten Sekundärwaffen für euer Sniper-Loadout

Je nach Spielstil solltet ihr bei der eurer Sekundärwaffe auf ein Sturmgewehr zurückgreifen. Die Chimäre und die Kastov-74u eigenen sich besonders, da sie bereits ab Werk für kurze bis mittlere Distanzen ausgelegt sind. Achtet bei Aufsätzen und Tuning auf die Werte ZV-Geschwindigkeit, Mobilität und Genauigkeit.

Erfahrene Scharfschützen können auch auf die Waznev-9k zurückgreifen. Die Maschinenpistole der Kastov-Plattform überzeugt mit solidem Schaden und ordentlich Reichweite. Im Vergleich zu den Sturmgewehren, punktet die Waznev auch mit größerer Mobilität. Mit den entsprechenden Aufsätzen und Tuning könnt ihr diese Charakteristika zusätzlich verstärken.

Habt ihr die One-Shot-Sniper schon ausprobiert? Was ist eure Lieblingswaffe in Season 2? Habt ihr vielleicht einen Geheimtipp, den niemand außer euch auf dem Radar hat? Lasst uns eure Meinung da, schreibt einen Kommentar und diskutiert mit der Community!

