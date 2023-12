CoD MW3: Season 1 bringt dickes Update, liefert deutlich mehr FPS und macht alle Spielmodi schöner

Das diesjährige Call of Duty heißt Modern Warfare 3 und soll, laut Insidern, am 10. November erscheinen. Laut dem Insider Jason Schreier soll Modern Warfare 3 d...

30 Kills in 26 Sekunden: Ein Spieler erreicht die stärkste Killstreak in CoD MW3 in Rekordzeit und ohne Cheats

Durch das exklusiv in DLSS 3.5 integrierte Ray Reconstruction wirken Spiegelungen und Lichteffekte viel realistischer. In Verbindung mit der Upscaling-Technologie, dem eigentlichen Kernfeature der Nvidia DLSS-Technik, liefert das Treiber-Update mehr FPS für alle Besitzer einer RTX-Grafikkarte. Dies gilt bis zur ältesten RTX20-Serie.

Was kann der neue Treiber? Die Version 546.29 bringt jetzt DLSS 3.5 für alle Spielmodi in CoD MW3. Dazu gehört auch Warzone, für das bisher nur DLSS 2 genutzt werden konnte. Damit einher geht auch die Möglichkeit, Raytracing mit Ray Reconstruction zu aktivieren. Ein beliebter Modus aus CoD MW2 soll laut den CoD-Entwicklern allerdings nicht mehr im Spiel unterstützt werden.

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Pünktlich zur Season 1 in Call of Duty: Modern Warfare 3 hat Nvidia einen neuen Treiber veröffentlicht. Dieser liefert mit dem Feature-Set DLSS 3.5 Optimierungen für hübschere Lichtstrahlen und Reflexionen. Gleichzeitig profitieren alle Nvidia RTX-User von einer gesteigerten Bildrate.

