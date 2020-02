Seit dem Release von Call of Duty: Modern Warfare entdeckten die Spieler viele Arten von Fehlern, die meistens aber einfach nur lästig sind. Jetzt wurde endlich mal ein Glitch gefunden, der zum Schmunzeln einlädt. Die Spieler fordern sofort: „Lasst das drin!“

Was ist das für ein Fehler? Der Glitch betrifft erledigte Soldaten, die in einem unpässlichen Moment einen „Vollstrecker“ kassieren. Das sind Exekutions-Moves bei Call of Duty: Modern Warfare, für die ihr euch von hinten an den Gegner anschleichen müsst.

Was ist da los? Wenn ihr einem feindlichen Soldaten beim Nachladen einen „Vollstrecker“ verpasst, scheint der Operator so erschreckt zu sein, dass er selbst im Tod noch versucht, Kugeln ins Magazin zu stopfen.

Die Hände der erledigten Gegner wollen den Kampf einfach nicht aufgeben und versuchen trotz offensichtlicher Ausweglosigkeit der Situation weiter, den Kampf für das eigene Team fortzuführen.

Man kann gar nicht genau sagen, ob es gruselig, anzüglich oder komisch ist. Auf jeden Fall ist es schön doof und besonders die letzte Szene mit dem winkenden Operator „Bale“ hat einige Spieler voll erwischt.

Was sagen die Spieler dazu? Der Thread auf reddit konnte über 15.000 Upvotes sammeln (29. Februar, 10 Uhr) und läuft über mit blöden Sprüchen und Forderungen, das doch bitte genauso zu lassen, wie es ist.

optom: „IW, bitte fixt das nicht“

Catching Windows: „Nein, das ist gruselig. Ich muss verdammt nochmal hier raus“

Inqlis: „Activision nutzt jede Ausrede, die sie finden können, um uns einen neuen Patch um die Ohren zu hauen. Um das zu fixen, braucht es aber maximal 38 GB, glaube ich.“

Significant_Royal: „Das ist nur eine Fleischwunde“ – „Bro, du bist tot“ – „Nah, lass mich nachladen und ich hol ihn mir“

Dudeman2777: „Warum finde ich das irgendwie niedlich?“

Die hirnlosen Finger treffen den Humor einer Menge Spieler, die sich köstlich über das „Feature“ amüsieren.

Was kann ich noch für Verrücktheiten in Modern Warfare erleben? Es gibt ein paar Mechaniken in dem Shooter, die etwas über die Stränge schlagen, aber das Spiel nicht kaputt machen.

Habt ihr auch mal einen richtig lustigen Fehler in einem Spiel entdeckt? Nicht so lustig fanden es die Entwickler wohl, dass ein Modus zu viel XP gab: