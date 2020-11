CoD Cold War: Glitch schenkt Spieler Scorestreak, den er nicht verdient hat

Call of Duty: Black Ops Cold War bietet normalerweise den besten Spielern Scorestreaks, um noch mehr Kills zu machen. Doch durch einen besonders bizarren Glitch hat wohl das unterlegene Team unverdient einen High-End-Scorestreak bekommen und damit abgesahnt.

Was hat es mit den Scorestreaks auf sich? Scorestreaks in Call of Duty: Black Ops Cold War sind besondere Belohnungen, die ihr euch durch Kills und andere Erfolge im Spiel verdient. Je besser ihr spielt, desto mächtigere Streaks könnt ihr auf eure Gegner loslassen.

Eine der höheren Streaks ist ein Angriffshubschrauber, der über der Map kreist und mit seinen Bordgeschützen alle sichtbaren Soldaten am Boden abknallt wie die Hasen!

Glitch spendiert Heli-Kill und Kampfhubschrauber ohne eigenes Zutun

Was ist passiert? Der Heli ist also ein gutes Mittel, um ein unterlegendes Team weiter zu dominieren. So geschah es auch, als der Streamer DiamondRyce in einer Runde Multiplayer von Cold War ordentlich einstecken musste. Seine Gegner knallten ihn regelmäßig ab und plötzlich hieß es auch noch „Feindlicher Kampfhubschrauber nähert sich“.

Panisch drehte sich Ryce zum Heli um, da stürzte dieser auch schon brennend in die Tiefe. Und Ryce bekam die Punkte und die Medaille dafür gutgeschrieben, obwohl er nix gemacht hatte.

Doch es kam noch bizarrer. Denn an Stelle des abgeschmierten Helis tauchte plötzlich ein eigener Kampfhubschrauber auf, der laut HUD-Anzeige von Ryce angefordert wurde. Nur, dass der Streamer eben keinen Heli gerufen hatte.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitch Inhalt

„Ich bin so verwirrt,“ gab der Streamer noch von sich, bevor er erneut abgeknallt wurde. Der Heli hingegen farmte derweil Kills beim Feindteam.

Was steckt dahinter? Es scheint, als ob Ryce „Opfer“ eines seltsamen Glitches geworden ist. Die wahrscheinlichste Erklärung ist, dass das feindliche Team den Streak eingelöst hat, aber durch einen Fehler wurde für das andere Team ebenfalls ein Helikopter gespawnt, der den ersten irgendwie auslöschte und dann einfach weitermachte und die Gegner dezimierte.

Ob sich dieser Glitch rekonstruieren lässt oder eine extrem seltene Störung im Programmcode ist, konnte bislang noch nicht festgestellt werden. Habt ihr etwas Ähnliches in Cold War schon erlebt? Dann lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Wenn ihr hingegen ganz ohne Glitches und Bugs euere Gegner dominieren wollt, dann schaut euch doch diese 5 besten Waffen im Multiplayer an. Die werden von einem Experten empfohlen und sollten euch genug Kills liefern, damit ihr auch tolle Scorestreaks wie den Kampfhubschrauber auf eure Gegner hetzen könnt. Hoffentlich wechselt der dann nicht die Seiten!