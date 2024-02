WWE streicht Brock Lesnar vom Titel ihres Wrestling-Spiels – 130-Kilo-Titan ist in Skandal um Vince McMahon verwickelt

Spieler besucht heimlich Firma, die Grafikkarten auf Amazon viel zu günstig verkauft – Will unbedingt wissen, was er dort findet

Was bedeutet das für den Wrestler? Noch ist unklar, ob die Änderung am Cover auch bedeutet, dass Brock Lesnar ganz aus dem Spiel genommen wird. Das digitale Ebenbild des Wrestlers war zuvor bereits aus dem Mobile-Game „WWE Supercard“ entfernt worden.

Die besondere „40 Years of Wrestlemania“-Edition ziert stattdessen eine Zusammenstellung einiger der größten Stars der WWE. Sie soll bereits am 5. März 2024 erscheinen. Alle Editionen erscheinen für PC, Xbox und PlayStation.

Was ist das eigentlich für ein Spiel? WWE 2K24 ist die kommende 24. Ausgabe des bekannten Wrestling-Spiels. Die Standard-Edition soll am 8. März 2024 erscheinen und trägt den Wrestler Cody Rhodes prominent auf dem Cover.

Aufmerksamen Fans fiel nun allerdings auf, dass Lesnar im neuesten Gameplay-Trailer vom 6. Februar 2024 nicht mehr das Cover der „40 Years of Wrestlemania“-Edition des kommenden Wrestling-Spiels 2K24 ziert. Stattdessen ist John Cena an seinen Platz gerückt und auch Triple H und Shawn Michaels wurden herumgeschoben, um die Lücke zu füllen.

