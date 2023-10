Wrestler Randy Orton soll 1.000 $ gezahlt haben, damit ihn wer in Elden Ring aufs Max-Level bringt

Der Wrestler Randy Orton ist seit 2001 in der WWE, der größten Wrestling-Liga, und hat es im Laufe der Zeit zum Superstar gebracht: Er war 14-mal Champion der WWE. Im April 2022 erzählte er auf Twitter, wie sehr er auf Elden Ring steht, das wohl beste und härteste Spiel des Jahres. Aber so weit geht seine Liebe dann wohl doch nicht, wie jetzt bekannt wurde.

Wer ist Randy Orton?

Orton ist 1,96 m groß und wiegt gut 113 Kilogramm: Er kommt aus einer Familie von Wrestlern, sein Vater, Großvater und Onkel waren Profi-Wrestler. Die Eltern wollten ihn vom Leben im Ring abhalten, weil man da nie Zeit für die Familie hat, aber das brachte nichts.

2001 gab er sein Debüt in der WWE, die damals noch WWF hieß, und arbeitete in sogenannten House-Shows, die nicht im Fernsehen laufen.

Seine Karriere nahm 2004 Fahrt auf, als er Chris Benoit besiegte und der jüngste Weltmeister der WWE mit 24 Jahren wurde. Mittlerweile ist Orton ein Veteran im Geschäft: 2021 hat er den Rekord von Kane gebrochen: Er hat die meisten prestigeträchtigen “Pay-Per-View”-Kämpfe in der Geschichte der WWE bestritten.

Dieses Spiel soll es Randy Orton so richtig angetan haben:

Orton schwärmte 2022 von Elden Ring und wie er Halbgötter tötet

Das wusste man über seine Gaming-Leidenschaft: Im April 2022 postete Orton auf Twitter, er spiele gerade Elden Ring und feiere sich selbst. Habe nur kurz eine Toilettenpause eingelegt und dabei Twitter gecheckt. Jetzt kehre er zurückm töte Halbgötter und absorbiere deren Runen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Orton wird die Gamer-Ehre genommen: Er soll geboostet haben

Das kam jetzt heraus: In einem Podcast haben zwei Wrestler, Mansoor Al-Shehail und Brennen Williams, nun eine Geschichte über Randy Orton erzählt: Der sei mal vor bei einer TV-Aufzeichnung auf sie zugekommen und habe ihnen gesagt, sie würden doch Videospiele so sehr mögen.

Er stehe ja so sehr auf Elden Ring, aber den „Bullshit“ mit dem Leveln tue er sich nicht an. Er habe jemandem 1.000 $ gegeben, damit er ihm „Infinity Runes“ besorgt und auf diese Weise habe er sich einfach auf den Max-Level gebracht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von TikTok, der den Artikel ergänzt. TikTok Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum TikTok Inhalt

Orton soll gesagt haben, er liebe Elden Ring zwar, aber es sei ihm zu hart. Und statt sich durch den „Scheiß“ durchzuquälen, habe er einfach 1.000 $ gezahlt.

Die beiden haben das Gespräch nachgespielt und auf TikTok hochgeladen. Dabei amüsieren sie sich köstlich über Orton und wie egal dem 1.000 $ seien.

Ist das denn okay, sowas zu machen? Was Orton da macht, nennt man “Boosting” oder “Power-Leveln”: Das ist unter Gamern eigentlich verpönt, weil man dabei “Geld ausgibt, um nicht zu spielen.”

Es ist was, das in MMORPGs vorkommt, wo etwa Raid-Gilden im Spiel Leute ohne so eine Gilde durch schwere Inhalte schleifen und ihnen so Items zu schleusen, an die sie sonst nicht bekommen würden. Von dem Ingame-Geld, das die Raider erhalten, finanzieren sie sich ihre Raids – wobei es auch Fälle geben sollen, in denen echtes Geld den Besitzer wechselt.

Es ähnelt der Praxis, sich Charaktere im Internet “zu kaufen”. In den meisten Spielen ist sowas eigentlich verboten und wird von Spielern eher belächelt. Es ist auch ein Ärgernis, wenn sich der vermeintlich starke Mitspieler dann als Anfänger entpuppt, der für seinen Fortschritt mit Geld statt mit Zeit bezahlt hat.

“Hast du den Charakter auf eBay gekauft?” soll so viel heißen wie: “Wie kannst du so weit im Spiel gekommen sein und so viel erreicht haben, wenn du so mies spielst?”

Mehr zu berühmten Wrestlern auf MeinMMO:

WWE-Star Undertaker trifft Twitch-Streamer DrDisrespect, geht ihm an die Kehle