Neues MMORPG Blade & Soul 2 jetzt spielen – Kleiner Trick machts möglich

Am 26. August erschien das MMORPG Blade & Soul 2 (Android, iOS, PC) in Korea. Über 7,4 Millionen Menschen hatten sich bereits vorab für das neue Spiel angemeldet und mit einem kleinen Trick könnt ihr auch dabei sein. Wir von MeinMMO erklären wie.

Was ist Blade & Soul 2? Es ist der direkte Nachfolger des Hit-MMORPGS Blade & Soul, welches seit 2012 in Korea große Erfolge feiert und 2016 auch in Europa erschienen ist. Mit 7,4 Millionen Voranmeldungen knackt Blade & Soul 2 sogar den Rekord von Lineage 2M in Korea und gilt damit schon jetzt als Hit.

Das MMORPG sollte ursprünglich nur für Smartphones erscheinen, doch Pubsliher NCSoft versprach später auch eine PC-Version, die gleichzeitig mit den anderen Varianten des Spiels erschienen ist. Möglich wird das durch den Purple Client von NCSoft, der alle Fans auf eine Plattform zusammenbringt und Crossplay von PC, Android und iOS ermöglicht.

Wie könnt ihr mitspielen? Blade & Soul 2 ist zwar vorerst nur in Korea erschienen, doch funktioniert ohne Region-Lock. Ihr könnt also ganz ohne VPN oder andere Tricks spielen. Der Haken an der Sache ist, dass der Download regional eingeschränkt wurde und ihr somit zwar spielen dürft, aber nicht einfach so an das Game kommt.

Wenn ihr die Daten des MMORPGs aber aus anderer Quelle bekommt, könnt ihr tatsächlich einfach mitzocken. Das funktioniert so:

Besucht die offizielle Seite von NCSoft und ladet euch den Purple Client herunter. Dafür klickt ihr auf den lilafarbenen Button oben rechts und anschließend auf Windows (via ncpurple.com).

Installiert das Programm und nutzt danach eine der vorgegebenen Anmeldemöglichkeiten.

Versucht ihr nun Blade & Soul 2 zu installieren, wird das nicht möglich sein. Ihr benötigt die Spieldateien aus externer Quelle.

Die Spieldateien könnt ihr in diesem Google-Drive finden. Hochgeladen wurde die Datei von einer russischen Webseite. Wir haben sie selbst heruntergeladen und können Blade & Soul 2 problemlos spielen. Trotzdem gilt, dass der Download auf eigene Gefahr stattfindet (via drive.google).

(via drive.google). Führt ihr die Datei dann aus, öffnet sich der Installer von Blade & Soul 2. Klickt ihn durch und installiert das MMORPG.

Danach schließt ihr den Purple Client und startet ihn erneut, wählt dann Blade & Soul 2 aus und drückt unten rechts auf Update.

Bei der Serverauswahl müsst ihr eine Telefonnummer angeben. Dort funktioniert auch eine deutsche Nummer. Allerdings müsst ihr die “0” trotz der “+49” mit angeben.

Ihr könnt nun problemlos Blade & Soul 2 zocken, allerdings gibt es noch keinen Sprach-Patch, somit ist das Game derzeit noch komplett auf Koreanisch.

Außerdem stehen die Server ebenfalls in Korea. Wir empfehlen daher VPN-Tools wie ExitLag um flüssiger spielen zu können (via exitlag.com).

Ein Release für den Westen ist zwar auch offiziell angekündigt, hat aber noch kein Datum. Wenn ihr also möglichst schnell Blade & Soul 2 spielen wollt, führt derzeit noch kein Weg um diesen Trick herum.

Ein englisches Sprachpaket könnte irgendwann von Fans erstellt werden, wie beispielsweise bei der russischen Version von Lost Ark. Derzeit müsst ihr euch aber noch auf Koreanisch durch das MMO prügeln.

Welche Gameplay-Features bietet das MMORPG? Im Gameplay erwartet euch ein Game mit PvP-Fokus und offenem Klassensystem, außerdem gibt es Folgendes:

PvP-Fokus und E-Sport Eingliederung

Eine offene Welt mit zwei Kontinenten

Crossplay zwischen verschiedenen Plattformen

PvE-Inhalte für Gruppen und Solo-Spieler

Ein Action-Kampfsystem mit taktischem Tiefgang

Quests und andere Aufträge

Wann erscheint Blade & Soul 2 bei uns? Ein Release-Datum gibt es noch nicht. Das MMO sollte ursprünglich noch 2021 global erscheinen, erfuhr allerdings nach dieser Aussage bereits Verschiebungen. Wir rechnen nicht mehr mit einem Erscheinen im westlichen Markt 2021.

Allerdings gehen wir auch davon aus, dass sich NCSoft keine 4 Jahre Zeit lassen wird, wie noch beim Vorgänger der Fall. Wir von MeinMMO halten euch natürlich auf dem Laufenden.

Was haltet ihr von dem Game? Habt ihr Lust das Spiel zu zocken, obwohl es auf Koreanisch ist? Schreibt es uns in die Kommentare.

Das MMORPG Blade & Soul 2 wird riesig und kommt jetzt doch für den PC.