Black Friday 2021 – Welche Angebote für PS5 könnte es geben?

SSDs, Controller und 4K TVs? Welche Angebote für die PS5 könnten euch zum Black Friday und der Cyber Week 2021 erwarten?

Die Tage werden kürzer und draußen wird es kälter, entsprechend nähern wir uns dem Winter und dieser bringt eine ganz besondere Dealwoche mit sich. 2021 finden wieder die Amazon Cyber Week und der Black Friday statt. Gleichzeitig ist der Release der PS5 in dieser Zeit ein Jahr her und entsprechend erwarten wir die ein oder anderen interessanten Angebote rund um die Konsole von Sony.

Wann startet die Cyber Week 2021? Die Amazon Cyber Week startet am 22. November und dauert bis zum 29. November. Damit findet der Cyber Monday 2021 am 29. November statt.

Wann findet der Black Friday 2021 statt? Der Black Friday befindet sich immer in der Cyber Week und entsprechend ist dieser 2021 am 26. November.

Wird es die PS5 im Angebot geben? Noch immer ist die PS5 nur selten verfügbar und dann sehr schnell ausverkauft. Entsprechend ist nicht davon auszugehen, dass es in der Cyber Week die PS5 günstiger geben könnte. Zugleich scheint es unwahrscheinlich, dass es in der Zeit Kontingente bei den Online-Shops gibt. Schließlich könnte ein zu großer Ansturm die Shops in der wichtigsten Dealwoche des Jahres lahm legen.

Dennoch erwarten wir ein paar Angebote rund um die PS5, die während der Cyber Week und dem Black Friday einen Blick wert sind. Nachfolgend stellen wir euch einige Produkte vor, die aus unserer Sicht reduziert werden könnten.

Speicher der PS5 erweitern: SSDs für den Black Friday

Seit einem Update im September 2021 könnt ihr in eure PS5 eine NVMe M.2 SSD einbauen und damit den Speicherplatz der Konsole erweitern. Allerdings sind dafür nur besonders schnelle PCIe 4.0 SSDs geeignet. Außerdem empfiehlt Sony einen Heatsink für die SSD.

Alle Voraussetzungen, die eine PS5 SSD erfüllen muss:

Interface : PCIe Gen4 M.2 NVMe SSD

: PCIe Gen4 M.2 NVMe SSD Größe : 250 GB bis 4 TB

: 250 GB bis 4 TB Lesegeschwindigkeit : mindestens 5.500 MB/s

: mindestens 5.500 MB/s Formfaktor : Die PS5 unterstützt ausschließlich die M.2-Typen 2230, 2242, 2260, 2280 und 22110.

: Die PS5 unterstützt ausschließlich die M.2-Typen 2230, 2242, 2260, 2280 und 22110. Socket-Typ : Socket 3 (Key M)

: Socket 3 (Key M) Höhe: Insgesamt höchstens 11.25mm.

SSDs sind immer wieder im Angebot und wir rechnen fest damit, dass diese auch am Black Friday und während der Amazon Cyber Week reduziert sein werden.

Diese SSDs solltet ihr für eure PS5 zum Black Friday & der Cyber Week im Auge behalten:

Die WD Black SN850 ist bestens für die PS5 geeignet.

Wie ihr die SSD in die PS5 einbauen könnt, haben wir euch in diesem Artikel zusammengefasst.

4K-Fernseher mit HDMI 2.1 für die PS5

Der perfekte Fernseher für die PS5: Jedes Jahr gab es 4K-Fernseher zum Black Friday im Angebot günstiger. Darunter im letzten Jahr auch die LG OLED 4K TVs und Sony XH90 4K TVs für die neue Konsolen-Generation. Wir gehen wieder davon aus, dass es die LG OLED B1 und C1-Serie aus 2021 im Angebot geben wird. Das ist also ein sehr guter Zeitpunkt, wenn ihr euch den passenden 4K-Fernseher für eure PlayStation 5 kaufen wollt.

Eventuell gibt es dann im Angebot sogar einen besonders geeigneten Fernseher günstiger. Sony hat 2021 seine OLED-Reihe mit HDMI 2.1 ausgerüstet und beschreibt die Fernseher als “Perfekt für PlayStation 5”. Entsprechend lohnt es sich hier besonders ein Auge auf diese zu werfen. Insgesamt dürften auch HDMI 2.1 4K-Fernseher von Samsung und Philips im Angebot zu finden sein. Die Auswahl wird recht groß ausfallen, so dass ihr euch den für euch passenden TV kaufen könnt.

Mit dem LG OLED C1 seid ihr bestens auf die PS5 vorbereitet.

Neben den genannten 4K-Fernseher gibt es noch weitere, die sich für die PS5 eignen. Welchen ihr euch kaufen solltet und worauf ihr achten müsst, haben wir euch gesondert zusammengefasst.

DualSense Controller für die PS5

DualSense Controller am Black Friday: Während der besonderen Angebotswoche ist zu erwarten, dass es die speziellen PS5 DualSense Wireless-Controller günstiger geben wird. Die Controller gibt es in drei Farben und schon in den letzten Monaten gab es sie immer wieder im Angebot. Oftmals in Kombination mit einem Spiel als Bundle. Ähnlich ist das auch für die Amazon Cyber Week zu erwarten.

Das macht den DualSense Controller besonders: Mit dem offiziellen Controller der PS5 erhaltet ihr ein intensiveres und fesselnderes Spielerlebnis. Dabei überzeugen vor allem das haptische Feedback des Controllers und die dynamisch, adaptiven Trigger. Des Weiteren hat er ein eingebautes Mikrofon.

Offizielle PS5 Controller:

Der PS5 DualSense Controller überzeugt nicht nur mit seinem Design.

Welche Controller sich außerdem noch eignen, erfahrt ihr in unserer Controller-Kaufberatung.

PS5 Zubehör wie Headset, Ladestation & Kamera

Neben den PS5-Controllern erwarten wir noch weiteres Zubehör für die PS5 im Angebot des Black Fridays. Dabei könnte die Ladestation außen vor sein, da sie immer noch oft ausverkauft ist. Anders sieht das dagegen beim PS5 Pulse 3D Wireless-Headset aus. Das war 2021 bereits im Angebot günstiger und ihr konntet es im Bundle mit einem Spiel kaufen. Von daher ist hier ein Deal für die Amazon Cyber Week und den Black Friday denkbar.

Dieses PS5 Zubehör könnte es im Angebot geben:

Satter Sound 3D-Audio-Sound mit dem Pulse 3D Headset.

Bei den Headsets für die PS5 gibt es neben dem offiziellen von Sony, noch weitere, die für euch in Frage kommen könnten. Wir haben die besten Gaming-Headsets für euch in einem gesonderten Artikel herausgesucht.

