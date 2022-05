MMORPG Black Desert nimmt Änderungen an Ingame-Währung vor – Spieler meckern sofort über Pay2Win

Pearl Abyss, die Entwickler von Black Desert, haben heute eine Anpassung an der Währung Silber im MMORPG angekündigt. Diese soll in der Balance überarbeitet werden, weil die Inflation derzeit so hoch ist. Viele Spieler meckern jedoch, weil die Preise dort nach oben gehen, dass gerade „Wale“ bevorzugt werden.

Was genau verändert Black Desert? Mit dem Patch am 11. Mai werden Anpassungen am Silber – der Ingame-Währung im MMORPG – und den Items Valks Schrei und Cron-Stein vorgenommen. Die offizielle Begründung dafür ist, dass die Spieler mehr Silber verdienen, etwa durch neue Updates, neue Events und allgemein einem höheren Fortschritt im Spiel.

Darum ändern sich die folgenden Dinge:

Items, die ihr für Echtgeld im Shop kauft, können im Zentralmarkt verkauft werden. Dafür gab es jedoch ein Preis-Maximum. Das betrug bisher 473 Millionen Silber, wird aber jetzt auf 840 Millionen angehoben. Spieler können für Echtgeld gekauften Items bald also teurer verkaufen.

Außerdem könnt ihr Skins aus dem Shop zerlegen und dafür im Austausch Valks Schrei und Cron-Stein bekommen, die für die Aufwertung der Ausrüstung benötigt werden. Künftig erhaltet ihr 207 statt 140 Valks Schrei durch eine Extraktion und 621 statt 420 Cron-Steine.

„Es ist lukrativer zu arbeiten, als zu grinden“

Wie reagieren die Spieler darauf? Vorwiegend negativ. Aus der Sicht der Spieler helfen diese Änderungen sogenannten „Walen“, die viel Echtgeld in das Spiel stecken und Vielspielern, die die höheren Silber-Preise für Shop-Items zahlen können. Aber die Leute, die relativ „normal“ im Spiel unterwegs sind, werden benachteiligt.

Im reddit finden sich dutzende Kommentare, die die geplante Änderung negativ sehen:

Der Spieler Kolz meckert: „Mehr P2W, mehr Inflation, die alles im Spiel ruiniert, was nicht Grinding (oder Swiping) ist. Es ist alles sehr ermüdend.“

Moai_Plus schreibt: „Pay2Win wird gestärkt und die Cron-Steine pro Silber werden abgeschwächt. Das ist so schlecht. Abhängig von eurem Gehalt pro Stunde solltet ihr wirklich erwägen, arbeiten zu gehen, statt zu grinden.“

Außerdem erinnern sich viele Spieler gerne an die Zeit zurück, in der Kostüme aus dem Shop noch 30 Millionen Silber gekostet haben und bezahlbar waren. Denn die Preise auf dem Zentralmarkt wurden nicht zum ersten Mal angehoben.

Im Grunde gibt es keine positiven Stimmen zu der Änderung, nur ein paar Personen, denen sie egal sind oder die sich selbst davon nicht betroffen sehen, weil sie nur zum Spaß und nicht für die stärkste Ausrüstung im Spiel unterwegs sind.

Grind ist generell ein großes Thema in Black Desert:

