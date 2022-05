Spieler kopiert illegal Items im Wert von 17 Millionen Euro in einem MMORPG – Muss jetzt ins Gefängnis

Ein 40-jähriger Südkoreaner hat in dem MMORPG AIKA Online über mehrere Jahre Items kopiert und im Spiel verkauft. Insgesamt sollen diese einen Wert von umgerechnet 17 Millionen Euro gehabt haben. Der Entwickler verklagte den Mann, der nun zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurde.

Was wurde dem Angeklagten vorgeworfen? Wie die koreanische Webseite ThisGame berichtet, soll der Spieler wohl zufällig entdeckt haben, dass sich ein spezielles Item kopieren lässt, wenn eine Wartung für die Server stattfindet.

Dieses Item soll er zwischen Dezember 2017 und Mai 2019 insgesamt 2.630 Mal kopiert haben. Der Schaden durch diese Duplizierung soll sich laut Staatsanwaltschaft auf etwa 23 Milliarden Won (umgerechnet 17 Millionen Euro) belaufen.

Dem Angeklagten soll vor der Verhandlung ein Angebot gemacht worden sein, eine Entschädigung von umgerechnet 750.000 Euro zu zahlen. Eine außergerichtliche Einigung fand jedoch nicht statt.

Bestrafung fällt hart aus, weil sich Gaming als Sport-Kultur etabliert

Wie ging die Verhandlung aus? Der Entwickler Hanbit zog vor Gericht und bekam Recht. Das Gericht betonte, dass das Unternehmen selbst die Verantwortung hätte, die Server ordentlich zu warten und solche Fehler zu vermeiden.

Allerdings habe sich die Gaming-Industrie inzwischen auch als Sport-Kultur etabliert und dort müsse man illegale Transaktionen bestmöglich unterbinden und bestrafen.

Der Angeklagte wurde deshalb am 20. April zu einem 1 Jahr und 6 Monaten Haft verurteilt und bekommt zudem 3 Jahre Bewährung und 80 Stunden Zivildienst auferlegt.

Was war das überhaupt für ein Spiel? AIKA Online ist ein koreanisches MMORPG, das 2009 erschien und eine Zeit lang auch im Westen spielbar war, inzwischen aber hierzulande eingestellt wurde.

Es bietet verschiedene Klassen, Quests und Story in der offenen Welt, sowie fünf verschiedene Nationen, die sich im PvP bekämpfen. Das PvP spielt also eine große Rolle in dem MMORPG.

Haben die Dupes Konsequenzen für die Wirtschaft im Spiel? Laut dem Entwickler sollen 96 % der kopierten Items bereits entfernt worden sein. Es soll keine wirtschaftlichen Probleme in dem MMORPG geben.

Dupes in MMORPGs kommen immer wieder vor, doch selten kommt es zu harten Konsequenzen

Sind Item-Duplizierungen auch bei uns ein Problem? Ja, sie kommen auch bei uns im Westen immer wieder vor. Besonders tragisch waren die Dupes zuletzt in New World.

Doch auch in Lost Ark wurden Spieler superreich und selbst in etablierten Spielen wie WoW Classic kam es 2019 zu einem Item-Dupe (via Ownedcore).

Allerdings folgen im Westen in der Regel nur zu temporäre oder permanente Accountsperren. Selten greifen die Entwickler auch zu kompletten Hardware-Bans. Vor Gericht landen solche Dupes in MMORPGs in der Regel aber nicht.

In Korea jedoch wird härter durchgegriffen. Dort sind das Gaming und vor allem auch der E-Sport deutlich populärer. Der E-Sport wird sogar immer mehr zum Volkssport. Riesige Events mit tausenden von Zuschauern sind dort keine Seltenheit.

Es gibt sogar Politiker, die Gesetze zu Gunsten von E-Sportlern verändern wollen:

