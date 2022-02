Bei Lost Ark kam es zu einem Item-Dupe, der Spieler reich gemacht haben soll

Was sagt Amazon? In einem Forenpost teilten die Entwickler mit, dass es einige Spieler gab, die von duplizierten Items aus Founder’s Packs und Twitch Drops profitiert haben. Insgesamt sollen weniger als 4 % der Accounts betroffen sein und die meisten von ihnen sollen nur wenige Items doppelt bekommen haben. Auch die Echtgeld-Währung war nicht von den Dupes betroffen.

Spieler, die sich nicht die teuren Founder’s Packs gekauft haben, konnten so über Ingame-Währung an die Skins wie das Reittier kommen und haben das dankbar angenommen. Die Duper wiederum haben gut Gold verdient.

Was ist passiert? In Lost Ark kam es zu einem Dupe, bei dem Items aus den Founder’s Packs und den Twitch Drops mehrfach bekommen werden konnten. Bei den meisten geschah dies aus Versehen, wie ein Nutzer im Forum verriet. Er hat deshalb vorsichtshalber das zweite Paket gar nicht erst geöffnet ( via Lost Ark ).

In der westlichen Version von Lost Ark kam es diese Woche zu einem Item-Dupe. Der Stand im Zusammenhang mit den Twitch Drops und Founder’s Packs. Amazon will jetzt zusammen mit dem Entwickler Smilegate dagegen vorgehen.

