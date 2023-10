Eine Speichererweiterung ist vermutlich das beste Upgrade für die PlayStation 5, insbesondere wenn man viele Spiele installieren möchte. Dank Prime Day bekommt ihr etliche Modelle deutlich günstiger.

Die PS5 bietet euch jede Menge Performance und eine ganze Reihe topaktueller Spiele. Jedoch hat die PS5 auch eine Schwäche und das ist der eingeschränkte Speicherplatz. Denn die PS5 bietet euch nur 664 GB Speicherplatz, was auf Dauer ziemlich wenig ist.

Das wichtigste Upgrade für die meisten PS5-Spieler dürfte daher eine zusätzliche M2.SSD sein – wenn es nicht der zweite Controller ist, wenn man gemeinsam mit Partner oder Freunden zocken möchte.

Weitere sinnvolle Upgrades und Angebote findet ihr übrigens in unserem stündlich aktualisierten Prime Day Ticker auf MeinMMO.

Einige auf dieser Seite eingebaute Links sind Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhält Mein-MMO.de je nach Anbieter eine kleine Provision ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.

SSDs für eure PS5 bekommt ihr für rund 100 Euro

Wie sehen derzeit die Angebote aus? Speichermedien wie SSDs, M2.SSDs oder Speicherkarten sind in der Regel am Prime Day besonders günstig. Das gilt auch für Modelle, die sich für eure PS5 eignen. Solltet ihr also ohnehin überlegen, euren Speicher zu vergrößern, dann solltet ihr einen Blick auf die Angebote werfen. Für 1 TB zahlt ihr rund 100 Euro, für 2 TB zahlt ihr 30 Euro mehr. Die Mehrinvestition kann sich aber lohnen, wenn ihr viele große Spiele gleichzeitig installiert haben möchtet:

Drei der genannten Modelle findet ihr auch in unserer Kaufberatung zu den besten M2-SSDs, die ihr für eure PS5 kaufen könnt. Alle genannten Modelle bieten euch obendrein bereits eine verbaute Heatsink an, die euer Modell innerhalb der PS5 kühl hält. Das günstige Modell von Netac schneidet in einigen Tests gut ab, hier müsst ihr aber eine Heatsink für rund 10 Euro dazu kaufen.

Wollt ihr auf Nummer sicher gehen, dann kauft ihr gleich ein Modell mit 2 TB und seid damit für lange Zeit versorgt. Falls ihr keine PS5 habt, dann könnt ihr die M.2-SSDs auch in euren Gaming-PC verbauen, einen entsprechenden Slot vorausgesetzt.

Weitere Tipps zur M2.SSD und wie ihr das Modell in eure PS5 einbaut, findet ihr in folgendem Artikel direkt auf MeinMMO:

Ihr könnt endlich euren PS5-Speicher erweitern – Das solltet ihr jetzt wissen