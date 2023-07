Black Desert wird noch mehr zum PvE-MMORPG, schränkt Open-World-PvP deutlich ein

Das MMORPG Black Desert ist als Sandbox und PvP-Spiel bekannt. Seit der Erweiterung Land of the Morning Light scheint sich das Blatt jedoch zu wenden. Nun hat die koreanische Version umfangreiche Änderungen angekündigt, die PvP-Enthusiasten so gar nicht gefallen.

Was ändert sich in Black Desert? Über einen Blogpost hat die koreanische Version des MMORPGs gravierende Änderungen am Open-World-PvP vorgestellt. Ob und wann diese Änderungen auch zu uns kommen, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Jedoch geben die vorgestellten Schritte PvE-Spielern in Black Desert deutlich mehr Spielraum und Möglichkeiten, dem PvP aus dem Weg zu gehen. Dafür sollen zukünftig folgende Dinge wirksam werden:

Gildenkriege kommen nur noch zu Stande, wenn sich beide Gilden gegenseitig den Krieg erklären. Eine einseitige Kriegserklärung wird nicht mehr zum Krieg zwischen Gilden führen. Das soll verhindern, dass man gezielt Gilden mobbt und unterdrückt.

Das Karma-System wird auf den Account ausgeweitet. Ist also einer eurer Charaktere rot, sind es alle. Auch das soll dafür sorgen, dass man länger darüber nachdenkt, unschuldige Spieler anzugreifen.

Der Cooldown für das Wechseln von Channeln wird von 10 auf 5 Minuten angepasst. So könnt ihr PvPlern schneller aus dem Weg gehen.

Die “Solo Zone” Marnis Realm wird enorm ausgeweitet. Bisher konntet ihr damit eine Stunde am Tag in einen persönlichen Grindspot und alleine farmen. Nun könnt ihr nach einer Stunde Cooldown erneut eine Stunde darin verbringen. Also bis zu 12 Stunden am Tag.

Warum gibt es diese Änderungen? Für viele Fans kommt diese Ankündigung überraschend. Denn noch im Dezember bestätigten die Entwickler, dass man nicht plane, Marnis Realm auszuweiten und eine Stunde genug wäre.

In dem Blogpost betont Pearl Abyss jedoch, dass so viele neue Spieler in die Welt von Black Desert kamen, die die Open World nicht genießen konnten. Sie schreiben sogar, dass viele Spieler sich nur ängstlich durch das Spiel bewegt haben und wollten daran etwas ändern.

Community diskutiert die Änderungen scharf, PvP-Spieler trauen, PvE-Fans feiern

Wie kommen die Änderungen an? Das Thema wird, natürlich, vor allem im Reddit von Black Desert diskutiert. Dort kommen die Änderungen bisher sehr gemischt an. Gerade die PvE-Fans freuen sich über die Updates. Für sie könnte die Änderung nicht früh genug zu uns kommen.

Die Fans von PvP fühlen sich entsprechend stark auf den Schlips getreten. Dort reichen die Meinungen von „Ich weiß nicht, wie ich das finden soll“ bis hin zu „Black Desert ist nicht mehr mein Spiel“. Wirklich begeistert dürfte auf der PvPler-Seite jedoch keiner sein.

Vor allem die Änderungen an Marnis Realm und dem accountübergreifenden Karma-System werden heiß diskutiert. Während einige Leute behaupten, die Spielwelt würde dadurch viel zu leer werden, sagen andere, sie würden jetzt endlich anfangen zu grinden. Vorher hätte es schlichtweg keinen Spaß gemacht.

Was haltet ihr von den angekündigten Änderungen? Freut ihr euch darüber, oder glaubt ihr, dass Black Desert dadurch an Identität verliert? Vermutet ihr, dass das MMORPG dadurch Spieler dazugewinnen kann, oder viel mehr Veteranen verliert? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

