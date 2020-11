Schon seit Jahren ist eine Wiedergeburt des alten EA-Titels „Battleforge“ im Gespräch, nun scheint es tatsächlich so weit sein: Das Projekt „Skylords Reborn“ soll noch in diesem Jahr erscheinen.

Das war Battleforge: Bei Battleforge handelte es sich um ein Online-Spiel, das Echtzeitstrategie mit Sammelkarten kombinierte. Hier konnte man sich direkte Duelle liefern und sich Karten voller Zauber und Kreaturen um die Ohren hauen.

Allerdings war das Spiel wohl seiner Zeit voraus und hatte sich für Publisher EA damals offenbar nicht gerechnet: Im Oktober 2013 wurde Battleforge eingestellt. Eine Gruppe von Anhängern des Spiels wollte es aber nicht aufgeben und holte sich die Erlaubnis ein, Battleforge unter dem Namen Skylords Reborn neu zu veröffentlichen.

Allerdings zog sich die Arbeit an Skylords Reborn über mehrere Jahre, was auch Kritik nach sich zog. Schon länger befindet es sich in einem offenen Stresstest. Nun scheint es allerdings tatsächlich so weit zu sein, dass das Spiel in seiner neuen Form erscheinen wird.

Der Open-Beta-Trailer erschien bereits vor drei Jahren. Nun gibt es ein endgültiges Release-Datum.

Entwickler kündigen Spiel für Dezember an

Das sagen die Entwickler: In einem Forums-Post kündigen die Entwickler an, dass es nun endlich so weit ist und Skylords Reborn erscheint:

„Der Tag, auf den alle gewartet haben, ist endlich gekommen. Nach all diesen Jahren harter Arbeit und Hingabe freuen wir uns, euch mitteilen zu können, dass wir ein offizielles Veröffentlichungsdatum für Skylords Reborn haben“, schreiben die Entwickler. Das Datum: Der 18. Dezember 2020.

Damit würde Skylords Reborn nach aktuellem Stand noch in diesem Jahr erscheinen.

Gleichzeitig kündigen die Entwickler einen Fortschritts-Reset an. Inhalte, die man im Stresstest freigespielt hat, darf man nicht in die neue Ära mitnehmen. Das gilt beispielsweise für gesammelte Karten. Alle Spieler fangen am 18. Dezember also bei null an.

Somit kehrt ein eigentlich schon lange eingemottetes Spiel auf die Bildschirme der Spieler zurück. Einem anderen Spiel geht es da gerade deutlich schlechter: Das Horror-Spiel „Friday the 13th“ wird nach zwei schwierigen Jahren demnächst vom Netz genommen.