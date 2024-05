Baldur’s Gate 3: Spieler geben den Begleitern völlig falsche Klassen, finden „geheime“ Voice-Lines

Wenn ihr für eure Begleiter in Baldur’s Gate 3 eine neue Klasse wählt, dann könnt ihr neue Voice-Lines entdecken. MeinMMO verrät euch, was dahinter steckt.

Was steckt dahinter? In Baldur’s Gate 3 haben eure Gefährten bereits vordefinierte Klassen, die mit ihren individuellen Hintergrundgeschichten übereinstimmen. Für einige ist es undenkbar, Astarion nicht als Schurken zu spielen, da die Klasse eben einfach gut zu ihm passt. Doch Spieler haben nun entdeckt, dass das RPG eine Fülle zusätzlicher Voice-Lines bereithält, wenn mit euren Begleitern die Klasse wechselt.

Ihr Rage-Schrei ist einer der besten

Wie schaut das Ganze aus? Wenn ihr beispielsweise Schattenherz nicht als Kleriker, sondern als Barbar oder Barde spielt, gibt es eigene Voice-Lines. Jeder Rage-Schrei eurer Gefährten als Barbar klingt anders. Auch wenn ihr Gehässiger Spott als Barde castet, hat jeder Gefährte eigene Witze drauf.

Spoiler: Achtung, es folgt ein Spoiler über die Story von Schattenherz.

Was sagt die Community? Ein Spieler berichtet auf Reddit von einem Run, in dem er Schattenherz zur Barbarin machte: Ihr Rage-Schrei ist einer der besten, und es fühlte sich wirklich so an, als ob sie 4 Jahrzehnte Trauma auf Viconias Kopf losließ .

Andere Spieler loben die Leistung von Jennifer Englisch, der Synchronsprecherin von Schattenherz – Die Synchronsprecherin hat ihr Bestes gegeben .

Hier könnt ihr euch selbst davon ein Bild machen. Der YouTuber Saretz hat ein Video auf YouTube geteilt, das alle Rage-Schreie von jedem einzelnen Gefährten zeigt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Es gibt auch Kommentare zu anderen Charakteren wie Astarion und Gale, wobei einige Spieler die Bemühungen von Astarion loben, während andere seinen Schrei weniger überzeugend finden.

Und wenn ihr eure Gefährten als Barden spielen wollt, dann könnt ihr mit eigenen bösen Kommentare um euch schmeißen. Davon hat Saretz auch ein Video auf YouTube geteilt, was ihr euch ebenfalls hier anschauen könnt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Unter anderem sagen eure Begleiter dann Folgendes:

Minthara: My Life. Part 12. The boring opponent .

. Gale: You cyst. You misshapen flesh-lump .

. Astarion: Gnoll eat your face and shit it out?

Schattenherz: As the leg, you’ll end in defeat.

Kleine Anmerkung: Einige davon sind vermutlich auch gleich, wenn man selbst den Barden spielt. Aber die Synchronsprecher haben sich definitiv ins Zeug gelegt.

Baldur’s Gate 3 ist bereits bekannt für die vielen Voice-Lines, die dem Spiel eine enorme Tiefe verleihen. Doch die Entdeckung setzt dem Ganzen noch eins drauf. Es ist schön zu sehen, wie selbst solche kleinen Details im Spiel für so viel Begeisterung sorgen. Kennt ihr noch weitere Klassen, wo das der Fall ist? Schreibt es gerne in die Kommentare. Habt ihr auch das schon gewusst? All eure Begleiter haben einen eigenen Satz für den Fall, dass sie einen Weltraumhamster werfen müssen