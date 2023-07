Trainer findet ein Bändchen in Pokémon GO, wundert sich „Was ist das?“

In Pokémon GO entdeckt ein Trainer aus Zufall ein mysteriöses Bändchen bei wilden Monstern und wundert sich, was es damit auf sich hat. Wir von MeinMMO zeigen euch, worum es dabei geht und was es euch bringt.

Um welche Monster geht es? In Pokémon GO kann man nicht nur Monster in seiner unmittelbaren Umgebung treffen, sondern auch mithilfe der In der Nähe -Funktion schauen, welche Exemplare sich an PokéStops in der Umgebung befinden.

Doch bei einem Blick in diese Liste ist einem Trainer nun ein mysteriöses Bändchen aufgefallen, das er zuvor noch nie gesehen hatte. Zu Recht fragt er sich, was es damit auf sich hat. Genau das haben wir nachfolgend für euch zusammengefasst.

Band ist ein wichtiges neues Feature

Was hat der Trainer genau entdeckt? Schaut man in die Liste der Monster, die sich in der Nähe befinden, ist für gewöhnlich nichts Außergewöhnliches zu entdecken. Doch nun zeigt der Reddit-User associategrean in seinem Beitrag ein Bild, bei dem man neben der Anzeige eines Karnivanah ein kleines Band, eine Art Medaille, sehen kann.

Dazu schreibt er (via reddit.com): Was bedeutet das kleine Bändchen (?) neben dem Pokémon in der Nähe? Ich habe das noch nie gesehen und konnte hier keine Beiträge/Kommentare dazu finden.

Was bedeutet das Band? Auch wenn die Trainer in den Kommentaren die verschiedensten lustigen Erklärungen für das kleine Bändchen haben, hat es jedoch eine wirklich wichtige Funktion, die es erst seit kurzem im Spiel gibt.

Es wird euch nämlich bei den Monstern der In der Nähe -Funktion angezeigt, die ihr zum Lösen eurer Sammler-Herausforderung noch benötigt. So könnt ihr direkt erkennen, dass ihr dieses Pokémon noch braucht und es im besten Fall am gezeigten Ort fangen.

Da Karnivanah Teil der Sammler-Herausforderung zum Dunkle Flammen -Event ist, wurde es dem Trainer entsprechend angezeigt. Das Symbol zeigt also eigentlich gar kein Bändchen, sondern eine Medaille, die ihr beim Vervollständigen der Herausforderung erhalten könnt.

Warum ist das hilfreich? Immer wieder finden in Pokémon GO sogenannte Sammler-Herausforderungen statt. Bei diesen müsst ihr ganz bestimmte Monster fangen, um sie lösen zu können. Das ist auch aktuell während des Dunkle Flammen -Events der Fall.

In der Vergangenheit gab es dabei jedoch immer wieder Kritik von Trainern, dass sie die benötigten Monster nicht finden konnten. Das neue Symbol soll euch das nun erleichtern. Taucht also ein Monster auf der Karte einfach nicht auf, dann lohnt sich definitiv auch ein Blick in die In der Nähe -Funktion. Diese findet ihr am unteren rechten Bildschirmrand.

Wie gefällt euch das neue Feature? Hilft es euch bei der Suche nach den Monstern für die Sammler-Herausforderung? Oder findet ihr eine solche Funktion eher überflüssig? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen.

