Omega kam von einem anderen Stern, als die den Drachen Midgarsormr verfolgt hatte. Ihr ganzer Lebenszweck ist es, gegen immer stärkere Gegner anzutreten, um selbst stärker zu werden. Bis am Ende nur noch sie, Omega, an der Spitze der Evolution steht. Doch daraus wurde nichts.

Das ist Model O: Der Super-Boss Omega wartet auf die Spieler am Ende des Omega-Raids im Addon Stormblood. Die uralte Maschine wurde fälschlicherweise als eine Kreation der Allager verstanden, doch in Wirklichkeit stammte ursprünglich nicht mal von unserem Planeten.

Das ist Luftwaffe: Auch wenn die Luftwaffe klein und gar nicht so schlimm aussehen mag, ist sie ein richtig fieses Ding. Sie wurde von der Omega-Waffe erschaffen, um in einem Turnier gegen den Krieger des Lichts anzutreten und zu testen, wer der Stärkste ist.

Das ist Alte Roite: Das jawohl längste Mount in FFXIV ist der allererste Boss im Omega-Raid, der mit dem Addon Stormblood ins Spiel kam. Das Biest residiert in der Deltametrie, die von Omega als die erste Runde eines Turniers erschaffen wurde.

So bekommt ihr Automat Nr. 14: Eintauschen beim NPC Beschaffungsoffizierin in der Bozja-Südfront (X: 14,2 / Y: 29,6) gegen 180 Bozja-Polykristalle.

Ursprünglich stamm Yadis allerdings aus FFIX. In dem beliebten PS1-Klassiker spielt er die Rolle des Super-Bosses, der aufgrund seiner starken und unvorhersehbaren Angriffe nur sehr schwer zu besiegen ist. In dem Addon Heavensward fand er seinen WEg zu FFXIV.

So bekommt ihr Rathalos: Das Mount droppt aus einer zufälligen Kiste im Inhalt “Jagd auf Rathalos (schwer)”. Alternativ könnt ihr die Rathalos-Pfeiffe beim Schmieden in Kugane (X: 9,7 / Y: 8,9) für 50 Rathalos-Schuppen+ eintauschen.

So bekommt ihr Twintania: Das Mount gibt es als Belohnung für die “Lade einen Freund ein”-Aktion in FFXIV. Ihr bekommt für die Einladungen der Freunde goldene Chocobo-Federn und könnt sie beim NPC Fundsachenverwalter gegen Twintania eintauschen. Sie benötigt 15 Federn.

Twintania ist eine der Kinder des großen Drachen Bahamut und kämpfte an der Seite ihres Erzeugers gegen die Horden der Chimären von Allag. Am Ende wurde sie aber gefangen genommen und durch zu einer willenlosen Sklavin ihrer Peiniger gemacht.

Das ist Twintania: Der Drache Twintania war der erste finale Boss eines Raids in FFXIV. In den verschlungenen Schatten von Bahamut mussten die Raider gegen ihre Mechaniken und den Enrage-Timer ankämpfen, wenn sie den stärksten Loot im Spiel haben wollten.

Dicke Bosse gehören zu MMORPGs einfach dazu. Man geht mit seiner Truppe in einen Raid oder Dungeon rein und kloppt sich erst Mal genüsslich mit dem Biest, das am Ende lungert, um den Loot.

In Final Fantasy XIV gibt es eine große Vielfalt an Mounts, die ihr aus verschiedensten Quellen bekommt. Einige von ihnen sind aber auch Bosse aus Dungeons und Raids. Wir zeigen in dieser Liste 10 von ihnen.

