Twitch-Streamer verteidigt Entwickler, der Sauna-Sessions von Angestellten verlangte: gibt nach 4 Minuten auf

Auch sonst ist Asmongold selten um eine Meinung verlegen. Eins galt er als führender MMORPG-Streamer auf Twitch, mittlerweile machen Reactions einen erheblichen Teil seiner Inhalte aus. Asmongold glaubt, Ubisoft will mit dem neuen Charakter in Assassin’s Creed nur vom horrenden Preis ablenken .

So heißt es da, der Studio-Chef habe „angeblich verlangt, dass Angestellte an nackten Sauna-Besuchen teilnehmen.“ Asmongold störte sich an dem Wort „angeblich“, er meinte: „Was, sollen wir das einfach so glauben?“ Er wolle sich das Ganze „mal etwas analytischer anschauen.“

Warum verteidigte Asmongold den Entwickler? Der recht medienkritisch auftretende Streamer erfuhr von dem Vorfall über einen Artikel der Website Dexerto, der in seinem Subreddit geteilt worden war. Asmongold glaubte jedoch schnell, Ungereimtheiten in dem Artikel gefunden zu haben.

Was war die Situation? Wir von MeinMMO berichteten über die Stellenausschreibung eines Entwickler-Studios, welche aktuell für Aufregung sorgt. Darin werden verpflichtende Sauna-Besuche als Bedingung aufgeführt. Der Studio-Chef begründete die ungewöhnliche Anforderung damit, dass man an einem Spiel über Saunas arbeite und Angestellte mit der Materie vertraut sein müssten.

