Asmongold meint zu wissen, warum Genshin Impact sterben wird: „Spiel ist für 12-jährige Mädchen“

Twitch-Streamer Asmongold hat auf ein Video reagiert, in dem Kritik an Genshin Impact geübt wurde. Er meinte, dass das RPG von HoYoverse nun sterbe und erklärte auch, warum er dieser Meinung sei.

Asmongold schaute sich das YouTube-Video von stioorg mit dem Titel „Warum verlieren Spieler Hoffnung in Genshin Impact?“ an, das aufzeigt, welche Probleme das Spiel gerade hätte.

Direkt zu Beginn seines Videos meinte Asmongold schon: „Ich glaube, dass Genshin Impact jetzt tatsächlich stirbt“, denn seiner Meinung nach hätten Gacha Games ein „Ablaufdatum“.

Hier seht ihr einen Trailer zur aktuellen Version 4.4 in Genshin Impact:

So lautete die Kritik an Genshin Impact

Fehlende Endgame-Inhalte

stioorg kritisierte in seinem Video unter anderem das fehlende Endgame in Genshin Impact. So brauchten Spieler zwar mehrere Monate, bis sie ihre Charaktere so weit aufgelevelt hätten, um den Spiral Abyss vollständig zu meistern, sei jedoch einmal diese Herausforderung gemeistert, werde das schnell witzlos.

Als das fehlende Endgame in Genshin Impact angesprochen wurde, brachte Asmongold Tower of Fantasy als eine Alternative an. Hier gäbe es mit dem Mode „Bygone Fantasm“ ein Endgame-Inhalt, der endlos skaliert sei.

Jedoch gab der Streamer zu: „Ich persönlich finde es erfüllender, einfache Inhalte im Speedrun bewältigen zu können, als bei unendlich skalierendem Content gegen eine Grenze zu stoßen“

Nicht die richtigen Quality-of-Life-Veränderungen

Ein weiterer Punkt seien fehlenden Quality-of-Life-Veränderungen. Zwar gesteht stioorg ein, dass mit den neueren Patchen einige Neuerungen implementiert wurden, die den Spielfluss erleichtern sollen. Jedoch seien das seiner Meinung nach keine Punkte, die die Community wirklich haben wollte.

Hier kommentierte Asmongold, dass das eine Strategie mehrerer Spiele sei, solche Änderungen zurückzuhalten, um sie Geldausgeben attraktiver zu machen.

Der Streamer ging sogar so weit, zu vermuten, dass alle Spieler von HoYoverse-Games Teil eines Experiments seien: „Das ist ein massiver psychologischer Punkt für sie, um zu verstehen, wie sehr sie Spieler ausnutzen können.“

So sei er der Ansicht, die Genshin-Impact-Spieler würden schlecht behandelt werden, die in Honkai-Star-Rail großartig, um dann für das kommende Zenless Zone Zero herauszufinden, wie die Entwickler gehen könnten, um möglichst viel Geld zu verdienen

Hier könnt ihr euch Asmongolds Reaction-Video zu Genshin Impact selbst ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Quelle: YouTube

Zu vorhersehbar

Auch meinte stioorg, dass es inzwischen zu vorhersehbar sei, welche neuen Inhalte in Genshin Impact dazukommen. Während Honkai: Star Rail noch mit kommenden, unvorhersehbaren Neuheiten überraschen könnte, wisse man bei Genshin Impact schon zu genau im Voraus, was man von Updates erwarten könne.

Asmongold meinte, dass die Vorhersehbarkeit gerade auch in WoW mit den neuen Erweiterungen ein großes Problem sei. So würden die Spiele zu sehr nach einem festen Formular agieren, das zu offensichtlich sei.

Wie lautet das Fazit von Asmongold? Der Twitch-Streamer stimmte den Punkten im Video zu, meinte, er würde genauso empfinden, wenn er Genshin Impact spielen würde, meinte aber auch, dass das Spiel nicht für Leute, wie ihn gemacht sei.

Das sei seiner Meinung nach auch das Problem: „Genshin ist für Kinder gemacht, die kein Geld haben“. Denn damit sei das Spiel nicht darauf ausgelegt, schwere Endgame-Inhalte zu implementieren. Es sei für Gelegenheitsspieler gedacht, es sei „für 12-jährige Mädchen“.

Bezüglich seiner These, dass Gacha-Spiele ein Ablaufdatum hätten, erklärte er etwa auch, dass es inzwischen einfach zu viele verschiedene Charaktere gäbe, sodass man inzwischen als neuer Spieler gar nicht mehr aufholen könnte. Obendrein würde man seiner Meinung nach unweigerlich an den Punkt kommen, dass neue Figuren ähnlich aussehen würden, wie welche, die es bereits gibt.

Was schreiben die User zu dem Video? In den Kommentaren widersprechen viele Spieler der These, dass Genshin Impact sterbe.

So schrieb etwa ein User in einem Top-Kommentar: „Genshin Impact stirbt gerade, wurde zum hunderten Mal gesagt“ und impliziert damit, dass der Untergang des RPGs über die Jahre hinweg immer wieder prophezeit wurde, das Spiel sich jedoch weiterhin einer großen Beliebtheit erfreut.

Weitere User meinten etwa auch:

„Es ist schon verrückt, dass die Spieler ‘die Hoffnung verlieren’ und die Leute ‘Genshin boykottieren’, während gleichzeitig das aktuelle Banner das zehnthöchste Einkommen seit der Veröffentlichung erzielt.“

„Ja, nein, lol. Die Leute überschätzen wirklich, wie repräsentativ soziale Medien für die gesamte Spielerbasis sind. 99 % der Spieler besuchen nicht einmal reddit oder Twitter, um sich über solche Dinge zu beschweren, sie spielen einfach das Spiel.“

Hier findet ihr noch alle wichtigen Infos zur aktuellen Version von Genshin Impact kurz zusammengefasst: Gestern startete Version 4.4 in Genshin Impact mit neuen Bannern und Charakteren – Alle Infos in 3 Minuten