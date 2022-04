Profis in Apex Legends sind enttäuscht, weil EA ihnen nur Billig-PCs für ein Turnier um eine Million $ hinstellt

Das steckt dahinter: Durch den weltweiten Mangel an Halbleitern ist hochwertige, moderne Gaming-Hardware schwer zu bekommen. Bei dem Turnier in Stockholm reicht es nicht, nur einen oder oder zwei Gaming-PCs hinzuschaffen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Doch das funktionierte letztlich nicht. In einer Änderung in letzter Minuten müssen die Profis nun doch die günstigeren PCs nutzen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Am 21. April sagte ein EA-Angestellter, man würde neue Rechner mit RTX 3080 Grafikkarten und modernen Prozessoren von Intel nach Stockholm liefern, was zu Lob aus der Community führte.

Denn in Apex Legends ist eine Menge los: Es fliegen viele Effekte über den Bildschirm, gerade wenn sich die Action am Ende eines Matches auf einen kleinen Zirkel konzentriert. Und beim Turnier wird in diesem Zirkel ausgespielt, wer die 250.000 $ mit nach Hause nimmt. Das sollen die Turnier-PCs dann auch gut und flüssig darstellen können, wenn es nach den Profis geht.

Was ist das Problem? Das Turnier soll auf PCs gespielt werden, die eine RTX 2070 Grafikkarte nutzen. Die Grafikkarte ist etwa vier Jahre alt. Die Profis sehen die von EA gestellten PCs als ein „veraltetes“ Setup an, das Mühe haben werde, Apex Legends auf E-Sport-Qualität darzustellen.

Bei dem Battle-Royale-Shooter Apex Legends herrscht grade dicke Luft: Zum ersten Mal nach zweieinhalb Jahren Corona-Pause findet wieder ein großes Turnier vor Ort statt: Die Apex Legends Global Series beginnt heute, am 29.4.2022, in Stockholm, Schweden. Es geht um ein Preisgeld von einer Million US-Dollar. Aber die Profis werden auf schwachen PCs spielen müssen, die sie als „veraltet“ ansehen.

Insert

You are going to send email to