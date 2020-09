Analyst erklärt, warum die Xbox Series X gegen die PS5 keine Chance hat

In beiden Fällen steht die PlayStation 5 besser da. Während Microsoft seine Spiele sowohl auf der Xbox One, als auch der Xbox Series X laufen lässt und deshalb keinen Grund für einen Umstieg bietet, braucht ihr für PS5 Spiele zwingend die neue Konsole .

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. − drei = 3

Insert

You are going to send email to