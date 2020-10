Mit all diesen Eigenschaften bietet er ein sehr gutes Bild und ist bereit für die PS5 und Xbox Series X. Falls ihr beide Konsolen anschließen wollt, empfiehlt es sich einen AV-Receiver mit HDMI 2.1 zu nutzen. An diesen könnt ihr dann mehr als ein Gerät anschließen.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 9 + = 17

Insert

You are going to send email to