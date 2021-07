Acer Gaming-Notebook mit RTX 3060 und Ryzen 5000 günstig bei OTTO

Das bietet das Modell: Acers Nitro 5 in der Ausstattungsvariante AN517-41-R77U verfügt neben der für aktuelle Spiele in der vorhandenen Full-HD-Auflösung ausreichend performanten RTX 3060 (85 W) auch über einen ebenfalls recht leistungsstarken AMD-Prozessor in Form des Ryzen 5 5600H mit sechs CPU-Kernen und zwölf Threads.

Ein brandneues Acer-Notebook mit starker Ausstattung für Spieler gibt es aktuell vergleichsweise günstig bei Otto.de. Mit nur 975,58 Euro zuzüglich 2,95 Euro Versand ist es dabei das derzeit am günstigsten gelistete Modell mit GeForce RTX 3060 überhaupt. Neukunden erhalten via Newsletter derweil sogar noch 5 Prozent Rabatt und Gratislieferung.

