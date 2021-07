LG Nanocell-TV mit HDMI 2.1 und 120 Hertz zum Tiefstpreis bei OTTO

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Zudem ist der Fernseher für den TV-Empfang gerüstet und fertigt auf Wunsch Aufnahmen auf USB-Speichergeräte an. Allein die in bestimmten Situationen gut sichtbare Edge-LED-Beleuchtung und die nicht ganz so hohe Spitzenluminanz fallen negativ ins Gewicht. Unterm Strich bedeuten 90,4 Prozent ein gutes Endergebnis.

So gut ist der Preis: Mit dem auf der Produktseite unterhalb der Preisangabe zu findenden Gutscheincode gibt es den LG 55NANO867NA für nur 543,15 Euro statt 639 Euro und damit so günstig wie noch nie laut Preisvergleich.

