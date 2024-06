Fans haben wilde Theorien zur 4. Staffel von 7 vs. Wild – Jetzt äußert sich Fritz Meinecke dazu

Bei 7 vs. Wild tat sich richtig viel am Wochenende. Zuerst gab es die offizielle Ankündigung zur 4. Staffel vom Gründer der Show. Kurz danach gab es bereits erste Fan-Theorien, die sich auf Details im Video stützten. Jetzt äußert sich sogar Meinecke dazu.

Worauf beziehen sich die Theorien? Am 31. Mai veröffentlichte der 7 vs. Wild Kanal ein Video, in dem der Gründer der Show, Fritz Meinecke, die neue Staffel der Survival-YouTube Show ankündigte. In der Ankündigung sprach Meinecke von neuen Spielmodi für die Serie, welche er später jedoch als Rahmenbedingungen genauer definierte.

Die Video-Ankündigung der neuen Staffel hat in unter eine Woche bereits fast 1 Million Aufrufe und auch viele neue Theorien zum Konzept der Show geschürt. Laut dem Ankündigungsvideo auf YouTube soll diese nämlich „mit Abstand die härteste, die es je gab“ werden.

Wilde Theorien der Fans: Pac-Man und Meinecke sind eine Person

Was für wilde Theorien haben die Fans? Die Fans von 7 vs. Wild haben das Ankündigungsvideo bis ins letzte Detail analysiert, um neue Hinweise auf die 4. Staffel zu erhalten.

Am Anfang des Ankündigungsvideos gibt es dabei einige Aufnahmen des Waldes. Zusehen ist ein Fliegenpilz, aus dem eine Ecke geschnitten wurde, ein militärischer Aufnäher mit den Gebeinen eines Affen und Meinecke, der 8 Mal auf ein Birkenholz schlägt.

Für die Fans genug, um auf folgende Theorie zu kommen: Dem Fliegenpilz fehlt genau wie Pac-Man eine Ecke, Fritz Meinecke könnte also Pac-Man sein, der als 8. Kandidaten, die 7 Teilnehmer jagt. Das würde dann zu den 8 Schlägen aufs Holz passen. Wer gefunden wird, ist Geschichte, dafür könnte der Patch stehen.

Das ganze Konzept könnte also an die Survival-Show Manhunt erinnern, auf die es bereits in der Vergangenheit Hinweise gab. Konkret hatte das YouTube-Urgestein Commander Krieger in einem Stream (via YouTube) gesagt, die verschwundenen Teilnehmer würden eine neue Staffel der Serie drehen.

Ist etwas an den Theorien dran? In einem Video vom YouTuber nykesname stellt dieser die Theorie vor. Anscheinend hat auch Fritz Meinecke das Video und die Pac-Man-Theorie gesehen. In den Kommentaren zum Video äußerte er sich dazu: „Hahaha was? Die Pac-Man-Theorie ist ja übelst wild. Habt ihr an dem Fliegenpilz genascht?“

An der Theorie ist also vermutlich nichts dran. In der Ankündigung der 4. Staffel wurde bereits erwähnt, dass nun erstmal einige Zeit keine weiteren Updates zu Survival-Show kommen, weil im Hintergrund noch daran gearbeitet würde. Über die möglichen Teilnehmer und den möglichen geheimen Dreh der Show haben wir bereits berichtet: 7 Influencer sind aktuell verschwunden und die Fans glauben das liegt an der neuen Staffel von 7 vs. Wild