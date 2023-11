7 Koop-Spiele, die ihr nur mit wirklich guten Freunden spielen solltet

Koop-Spiele sind perfekt, um mit seinen Freunden und Familie oder auch mit völlig fremden Menschen eine schöne Zeit zu verbringen. Bei den Spielen in dieser Liste solltet ihr jedoch aufpassen, mit wem ihr spielt. Denn diese können eine gute Beziehung schon mal auf die Probe stellen.

Was ist das für eine Liste? In dieser Liste findet ihr Koop-Spiele, welche genauso gefährlich sein können, wie sie auch Spaß machen. Denn durch ihr Konzept oder weil sie einfach sehr schwer sind, könnten diese Spiele sicherlich ein paar Freundschaften auf die Probe stellen.

Bread and Fred

Entwickler: SandCastles Studio | Genre: Jump’n’Run | Plattform: PC, Nintendo Switch | Release: 23. Mai 2023 | Spieler: 1-2

Was euch erwartet: In dem Jump’n’Run-Spiel Bread and Fred müsst ihr beweisen, dass ihr gut zusammenarbeiten könnt. Denn ihr steuert die kleinen Pinguine Bread und Fred, welche mit einem Seil aneinander gebunden sind.

So sucht ihr euch euren Weg durch eine verschneite und eisige Landschaft. Dabei müsst ihr zum Beispiel große Abgründe überwinden, indem ihr einen von euch an dem Seil hin und her schwenkt, rechtzeitig loslasst und so die Flugkraft nutzt.

Bread and Fred solltet ihr deshalb nur mit guten Freunden spielen, weil nur ein kleiner Fehler dafür sorgen kann, dass ihr wieder ganz am Anfang eures Aufstiegs landet. Das kann nach dem fünften Mal schon ziemlich frustrierend sein und so manche Freundschaft auf die Probe stellen.

Moving Out 1&2

Entwickler: SMG Studio, Devm Games | Genre: Partyspiel, Simulation | Plattform: PC, PS4/PS5, Nintendo Switch, Xbox | Release: 28. April 2020 | Spieler: 1-4

Was euch erwartet: In diesem Partyspiel arbeitet ihr für das Umzugsunternehmen Smooth Moves. Eure Aufgabe ist es, überall in der Stadt Umzugsarbeiten zu übernehmen.

Gemeinsam packt ihr die Möbel und Kartons aus verschiedenen Häusern in euren großen Transporter. Dass dies einfacher klingt, als es ist, zeigt schon der Trailer. Denn ihr müsst genau überlegen, wie ihr zum Beispiel das große Sofa aus dem Haus bekommt.

Das dabei auch mal ein paar Fenster und Türen zu Bruch gehen kommt sicher vor, aber dafür ist der Job dann auch schneller erledigt.

Moving Out hat es in diese Liste geschafft, weil ihr als Team natürlich gucken müsst, wie ihr die teilweise sperrigen Möbel am besten durch die engen Räume schafft. Das kann schon einmal zu längeren Diskussionen führen.

Heave Ho

Entwickler: Le Cartel Studio | Genre: Jump’n’Run | Plattform: PC, Nintendo Switch | Release: 29. August 2019 | Spieler: 1-4

Was euch erwartet: In Heave Ho spielt ihr eine kleine Figur, welche lediglich aus einem Kopf und ziemlich langen Armen besteht. Mit eurem Team versucht ihr auf verschiedenen Maps von einem Startpunkt aus gemeinsam das Ziel zu erreichen.

Dabei könnt ihr euch nur mit euren Händen festhalten, hin und her schwingen und durch die Flugkraft ein bisschen fliegen. Und da kommen eure Mitspieler ins Spiel. Denn ihr könnt euch auch aneinander festhalten und so zum Beispiel viel weitere Strecken zurücklegen.

In Heave Ho solltet ihr euch aber definitiv aufeinander verlassen können. Denn manche Sprünge solltet ihr nur wagen, wenn ihr sicher seid, dass euer Freund euch am andere Ende auch auffängt. Ansonsten erwartet euch der Abgrund und der einsame neue Start am Ausgangspunkt.

Heave Ho kann damit schon mal für einige Diskussionen und Fluchen sorgen. Denn wenn nur einer einen kleinen Fehler macht, kann dies das Level vollkommen ruinieren.

Keep talking and nobody explodes

Entwickler: | Genre: | Plattform: | Release: | Spieler:

Was euch erwartet: In diesem Spiel ist es definitiv von Vorteil, wenn ihr euch wirklich gut kennt und euch am besten blind verstehen könnt.

Denn hier ist es eure Aufgabe, eine Bombe zu entschärfen, bevor diese euch allen um die Ohren fliegt. Das Knifflige dabei ist es, dass nur einer von euch Hand anlegen darf und die Mechanik der Bombe sieht. Alle anderen haben dafür die Anleitung zum Entschärfen.

Hier heißt es also schnell und sicher zusammen zu arbeiten. Eine falsche Anweisung oder Absprache könnte schon das Ende der ganzen Gruppe bedeuten.

Ultimate Chicken Horse

Entwickler: Clever Endeavour Games | Genre: Jump’n’Run, Partyspiel | Plattform: PC, PS4, Nintendo Switch, Xbox | Release: 04. März 2016 | Spieler: 1-4

Was euch erwartet: In Ultimate Chicken Horse versucht ihr als Erster durch Laufen und Springen ins Ziel zu kommen. Das besondere daran? Ihr baut euch das Level selbst zusammen.

Vor jeder Runde dürft ihr zwischen Plattformen, Aufzügen oder ähnlichem wählen. Allerdings sind auch einige Fallen dabei. Denn es gilt nicht nur ans Ziel zu kommen, sondern ebenso eure Mitspieler davon abzuhalten.

Versucht nur selbst nicht in eure erbauten Fallen zu springen, denn euch können die genau so erwischen und dann heißt es: Diese Runde leider keine Punkte für euch. Ein weiter Kniff ist, dass ihr nur Punkte bekommt, wenn euer Level nicht zu einfach gestaltet ist.

Manchmal solltet ihr in Ultimate Chicken Horse aber auch mal zusammenarbeiten, wenn ihr zum Beispiel den führenden Spieler vom Thron stoßen wollt.

Ultimate Chicken Horse kann für eine Freundschaft schon mal echt frustrierend sein, wenn ihr einander das Leben mit fiesen Fallen zur Hölle macht. Die „bösen“ Absichten seiner Freunde zu ignorieren schafft man da wohl nur, wenn man sich wirklich gern hat.

Cuphead

Entwickler: Studio MDHR | Genre: Jump’n’Run, Run and Gun | Plattform: PC, PS4, Nintendo Switch, Xbox | Release: 29. September 2017 | Spieler: 1-2

Was euch erwartet: Cuphead ist ein Jump’n’Run-Spiel, welches euch klassische Schooter-Action bietet und seinen Schwerpunkt auf Bosskämpfe legt.

Neben ziemlich schwierigem Gameplay sticht das Spiel vor allem durch seine Grafik heraus. Diese ist inspiriert von klassischen Cartoons aus den 1930er Jahren. Cuphead wurde mit ähnlichen Techniken aus dieser Zeit erstellt und begeistert neben handgezeichneten Animationen mit stimmungsvollen Jazz-Aufnahmen.

Den Koop-Modus von Cuphead solltet ihr bestenfalls auch nur mit wirklichen Freunden spielen. Denn auch, wenn ihr euch hier nicht gegenseitig das Leben schwer machen wollt, ist das Spiel an sich so schwierig, dass Gefluche vorprogramiert ist.

Overcooked 1&2

Entwickler: Ghost Town Games, Team 17 | Genre: Simulation | Plattform: PC, Nintendo Switch, PS4/PS5, Xbox | Release: 07. August 2018 | Spieler: 1-4

Was euch erwartet: In Overcooked und der Fortsetzung steuert ihr einen kleinen Koch durch verschiedene Küchen. In diesen versucht ihr unter der Einhaltung eines Zeitlimits Mahlzeiten zuzubereiten und eure Bestellungen abzuarbeiten.

In den verschiedenen Küchen warten Hindernisse und Gefahren auf euch, welche diesen Job nicht gerade vereinfachen. Im Koop-Modus wird es dazu in der Küche mit bis zu vier Spielern in einem Team auch gern mal sehr wuselig.

Dazu gibt es eine kompetitive Mehrspieler-Option. Hier müssen zwei Teams gegeneinander antreten und in einer bestimmten Zeit möglichst viele Punkte sammeln. Gerade in diesem Modus müsst ihr euch auf eure Kollegen verlassen können.

In Overcooked kommt es darauf an, im Team zusammenzuarbeiten und seinen Freunden einen blöden Fehler auch mal verzeihen zu können.

Welche Koop-Spiele spielt ihr nur mit euren wirklich guten Freunden? Schreibt uns gerne in den Kommentaren.