5 MMOs und Online-Spiele, die wir im Januar 2021 empfehlen

Das Jahr 2021 hat begonnen und auch im Januar möchten wir von MeinMMO euch wieder 5 MMOs und Online-Spiele vorstellen. In allen erwartet euch etwas Spannendes in den kommenden 31 Tagen.

Was sind das für Spiele? Die ausgewählten Spiele sind Online-Games, die ihr zusammen mit Freunden oder wildfremden Spielern erleben könnt. Jeder ausgewählte Titel bekommt im Monat Januar ein Update oder bietet anderweitig eine Besonderheit, weswegen sich das Spielen in diesem Monat lohnt.

Die ausgewählten Titel auf den folgenden Seiten haben wir bunt gemischt und die Reihenfolge spiegelt keine Wertung wider. Auf der letzten Seite gibt es zudem einen kleinen Ausblick, was noch im Januar passiert.

Escape from Tarkov – Auf Twitch ein Hit

Genre: Shooter | Entwickler: Battlestate Games | Plattform: PC | Release-Datum: 2020, aktuell im Early Access | Modell: Buy2Play

Was ist Escape from Tarkov? Escape from Tarkov ist ein Online-Shooter für den PC, der mit vielen taktischen Elemente und schwerem Gameplay überzeugen möchte.

Ihr startet rund um die namensgebende Stadt Tarkov und sucht euch Waffen und Ausrüstung zusammen. Dabei geht es ständig um Leben und Tod. Wer stirbt, verliert seine gesamte Ausrüstung.

Escape from Tarkov ging in 2018 in den Early Access und ist eines der Spiele, die durch Twitch richtig erfolgreich wurden.

Das sind die Highlights von Escape from Tarkov

Das Spiel wird als realistischer First-Person-Simulator mit einigen MMO-Features für Hardcore-Spieler beschrieben. Dabei werden auch Survival- und PvE-Elemente mit eingebaut wie beispielsweise eigene Verstecke oder Bossgegner.

Die Mischung und der Realismus sind dabei die Highlights des Shooters. Durch einen großen Patch im Juli 2020 kamen einige Neuerungen dazu, darunter:

Vergrößerte Custom Maps

Ein neuer Boss

Neue Quests

Verbesserte Gegner-KI

Warum solltet ihr Escape from Tarkov im Januar spielen?

Während der Weihnachtszeit wurde der Patch 0.12.9 aufgespielt. Mit diesem kam ein kompletter Wipe, was den Fortschritt der Spieler auf 0 zurücksetzte. Zudem wurde einer der ältesten Karten – Woods – überarbeitet und ist jetzt doppelt so groß.

Für neue Spieler ist das Update der perfekte Moment, um wieder einzusteigen. Die wichtigsten Einsteiger-Tipps findet ihr hier:

Dass der Wipe und das Update tatsächlich für große Aufmerksamkeit sorgen, zeigt die Streaming-Plattform Twitch. Dort ist der Shooter nach Weihnachten plötzlich wieder das meistgesehene Spiel. Neben bekannten Streamern wie summit1g und xQc profitierte vor allem der Australier Pestily von dem Hype.