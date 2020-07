Der Hardcore-Shooter Escape from Tarkov bekommt ein neues, umfangreiches Update. Dieses führt unter anderem einen weiteren Bossgegner ein, neue Quests und vergrößert die Zollgelände-Map.

Was steckt im neuen Update? Die Entwickler haben Patch 0.12.7 für Escape from Tarkov angekündigt und werden mit diesem Update einige Neuerungen einführen. Dabei handelt es sich aber nicht nur um zusätzliche Inhalte. Es gibt zudem Änderungen am Gameplay, die sich auf den Spielablauf auswirken.

Das Video teast die kommenden Neuerungen des Patch 0.12.7 an.

5 wichtige Neuerungen für Escape from Tarkov

Es gibt eine neue Reporting-Funktion, über welche ihr verdächtiges Spielerverhalten melden könnt. Dadurch sollte es Cheatern in Escape from Tarkov nun noch mehr an den Kragen gehen.

Neben Anpassungen an den Skills und der Einführung der beiden Waffen FN GL40 Granatenwerfen und der Mossberg 590A1 Schrotflinte gibt es einige besondere Änderungen. Wir stellen euch die fünf Wichtigsten vor:

1 – Neuer Boss

Mit Sanitar kommt ein neuer Boss ins Spiel. Es handelt sich dabei um einen ehemaligen Arzt, der sich und seine Begleiter auf dem Schlachtfeld heilen kann.

Er verfügt über eine Vielzahl von Medikamenten und Stimulanzien und kann sogar Operationen auf dem Schlachtfeld durchführen, wie das Anlegen von Druckverbänden und das Entfernen von Kugeln aus Wunden.

2 – Weitere Quests

Der neue Boss wird mit einer Reihe von weiteren Quests in die Story eingeführt. Diese führen euch auf die Map Shoreline, wo ihr auch auf Sanitar trefft.

3 – Vergrößerte Customs-Map

Die Map Customs (Zollgelände) wird um 30 bis 40% erweitert. Damit soll ein Flaschenhals entfernt werden. Dabei handelt es sich um den Engpass an der Schienenüberführung entlang der Straße. Dieser hat bisher zu einigen Problemen geführt.

Mit der größeren Map und mehr Ausweichmöglichkeiten sollte das Gameplay flüssiger ablaufen.

4 – Verbesserte Gegner-KI

Die KI-Gegner Scavs bekommen eine Überarbeitung der künstlichen Intelligenz und können sich jetzt gruppieren sowie auf den Spieler zustürmen. Dadurch sind sie keine so leichten Ziele mehr für Sniper.

Außerdem plündern sie die Leichen von gefallenen Kameraden und sogar von Spielern. Es ist also möglich, dass ihr nach dem Tod eurer Spielfigur gute Ausrüstung in Kämpfen nicht nur von Mitspielern abgenommen bekommt, sondern zudem von Scavs.

5 – Mehr HPs im Brustbereich

Mit dem neuen Patch wird der Brustbereich der Spieler um 5 HP von 80 auf 85 HP erhöht. Das hört sich nach einer kleineren Anpassung an, hat aber größere Auswirkungen auf das Gameplay. Denn mit dieser Änderung verlieren die Munitionstypen 7.62x51mm M80 und 7.62x54mm LPS Gzh die Fähigkeiten, Spieler mit nur einem Treffer in die Brust zu eliminieren.

Außerdem braucht ihr bei Schüssen mit der Munition 5.56x45mm M995 nun drei statt zwei Treffer, um Spieler auszuschalten. Natürlich benötigen entsprechend andere Waffen auch mehr Treffer, damit ein Spieler zu Boden geht.

Das heißt, dass die Gefechte nach dem Update 0.12.7 taktischer und auch spannender ablaufen sollten. Niemand sollte sich mehr auf einen One-Hit-Kill verlassen. Dadurch dürften manche Waffen auch nicht mehr so overpowered sein.

Wann erscheint der neue Patch für Escape from Tarkov? Es gibt bisher noch keinen Releasetermin für Patch 0.12.7. Spieler gehen aber davon aus, dass es in der kommenden Woche soweit ist.

Falls ihr euch noch andere Multiplayer-Shooter anschauen wollt, dann legen wir euch die MeinMMO-Liste der 11 besten Multiplayer-Online-Shooter 2020 für PS4, Xbox One, PC ans Herz.